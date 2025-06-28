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28 июня 2025, 05:40 |
243
0

ФОТО. Папарацци засекли Ламина Ямаля на роскошной яхте в компании моделей

Ламин Ямаль отдыхает по-взрослому

28 июня 2025, 05:40 |
243
0
ФОТО. Папарацци засекли Ламина Ямаля на роскошной яхте в компании моделей
Mundo Deportivo. Ламин Ямаль

Ламин Ямаль, юная звезда «Барселоны», наслаждается отпуском, проводя время на солнце, у моря и в приятной компании у побережья Ибицы.

17-летний футболист сейчас отдыхает на роскошной яхте, аренда которой, по данным нескольких СМИ, обходится примерно в 5 000 евро в сутки.

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Форвард «Барсы» и сборной Испании отправился на Ибицу после нескольких дней в Бразилии, продолжая каникулы перед началом многообещающего нового сезона.

Ямаль наслаждается морем в кругу веселой компании, создавая на борту отличную атмосферу.

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Максим Лапченко Источник: Mundo Deportivo
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