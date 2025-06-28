ФОТО. Папарацци засекли Ламина Ямаля на роскошной яхте в компании моделей
Ламин Ямаль отдыхает по-взрослому
Ламин Ямаль, юная звезда «Барселоны», наслаждается отпуском, проводя время на солнце, у моря и в приятной компании у побережья Ибицы.
17-летний футболист сейчас отдыхает на роскошной яхте, аренда которой, по данным нескольких СМИ, обходится примерно в 5 000 евро в сутки.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Форвард «Барсы» и сборной Испании отправился на Ибицу после нескольких дней в Бразилии, продолжая каникулы перед началом многообещающего нового сезона.
Ямаль наслаждается морем в кругу веселой компании, создавая на борту отличную атмосферу.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Британец считает, что Дюбуа может справиться в следующем бою
Тренер – об игре Мануэля Нойера