Егор ТВЕРДОХЛЕБ: «Наша команда продемонстрировала свои лучшие качества»

Криворожский «Кривбасс» к старту нового сезона готовится в Словении. Команда провела первый спарринг с софийским ЦСКА. Игра закончилась вничью 0:0. Полузащитник «Кривбасса» Егор Твердохлеб прокомментировал итог поединка с болгарским клубом.

– Каким оказался первый спарринг команды?

– Я бы охарактеризовал этот матч как матч нереализованных моментов, ведь и с нашей стороны, и со стороны соперника было много голевых возможностей, но мы ими не воспользовались. В целом, можно отметить, что наша команда старалась и демонстрировала свои лучшие качества. Сейчас главная задача – набрать оптимальную физическую форму и как следует подготовиться к чемпионату. Первый матч на сборах оцениваю положительно.

– Команда сыграла контрольный матч только после двух дней тренировок. Было ли тяжело?

– Если честно, в первом тайме из-за жарких погодных условий было очень сложно играть, тем более что это был первый спарринг. Надеюсь, что с каждым следующим поединком будет легче, и мы подойдем к чемпионату в хорошей форме.

– Три нереализованных пенальти в одном матче. И это при том, что игра завершилась 0:0. Видел когда-нибудь что-то подобное?

– Было несколько пенальти и много моментов, поэтому счет мог быть 4:4 или 5:5, но в итоге - 0:0. Думаю, это закономерный результат, потому что игра была равной, хотя, конечно, хотелось бы больше голов.

– Какова была установка на игру от Патрика ван Леувена?

– Установка заключалась в том, чтобы придерживаться структуры игры от первой до последней минуты, показать тот футбол, который хочет видеть тренер. Сегодня не все получалось, но в целом, считаю, матч получился положительным. Мы проведем теорию по этой игре, проанализируем ее и будем двигаться дальше.