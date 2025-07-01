Металлист 1925 окончательно решил, продавать ли Калюжного после трансфера
Харьковский клуб не планирует отпускать хавбека
Недавно в украинских СМИ появилась информация, что харьковский «Металлист 1925» может продать Ивана Калюжного сразу после его трансфера.
Однако по информации источника, харьковчане исключили трансфер Калюжного. В его контракте прописана клаусула в размере 3 миллионов евро. Кроме того, отмечается, что Калюжный сменил агентскую компанию – он больше не работает с Евгением Коноплянкой и Романом Зозулей.
Ранее «Металлист 1925» объявил о подписании сразу пяти новичков – договоры подписали защитники Евгений Павлюк, Александр Мартынюк и Илья Крупский, а также хавбеки Иван Калюжный и Денис Антюх.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Аманда Анисимова размазала на корте Юлию Путинцеву и вышла во второй раунд мейджора
В четвертьфинале сыграют французский ПСЖ и немецкая Бавария