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  4. Металлист 1925 окончательно решил, продавать ли Калюжного после трансфера
Украина. Премьер лига
01 июля 2025, 00:39 |
283
0

Металлист 1925 окончательно решил, продавать ли Калюжного после трансфера

Харьковский клуб не планирует отпускать хавбека

01 июля 2025, 00:39 |
283
0
Металлист 1925 окончательно решил, продавать ли Калюжного после трансфера
УАФ. Иван Калюжный

Недавно в украинских СМИ появилась информация, что харьковский «Металлист 1925» может продать Ивана Калюжного сразу после его трансфера.

Однако по информации источника, харьковчане исключили трансфер Калюжного. В его контракте прописана клаусула в размере 3 миллионов евро. Кроме того, отмечается, что Калюжный сменил агентскую компанию – он больше не работает с Евгением Коноплянкой и Романом Зозулей.

Ранее «Металлист 1925» объявил о подписании сразу пяти новичков – договоры подписали защитники Евгений Павлюк, Александр Мартынюк и Илья Крупский, а также хавбеки Иван Калюжный и Денис Антюх.

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трансферы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Иван Калюжный Металлист 1925 трансферы УПЛ
Дмитрий Олейник Источник: ТаТоТаке
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