Драма: определена соперница Свитолиной в 1/32 финала Уимблдона-2025

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 13) узнала соперницу во втором раунде Уимблдона-2025.

В 1/32 финала украинка встретится с «нейтралкой» Александрой Саснович (WTA 107), которая на старте травяного мейджора прошла Варвару Грачеву (Франция, WTA 92) за 3 часа и 26 минут.

Уимблдон-2025. 1/64 финала

Варвара Грачева (Франция) – Александра Саснович [Q] – 4:6, 7:6 (7:5), 6:7 (8:10)

Саснович могла завершить поединок в двух партиях, если бы во втором сете реализовала преимущество с 4:2, взяла бы матчбол в девятом гейме на приеме, или подала бы на матч в десятом, или 12-м геймах.

В третьем сете близка к победе была Грачева – Варвара упустила матчпоинт в 10-м гейме при 5:4, а потом еще два скрытых матчбола в 11-м.

Это была вторая встреча соперниц. В 2024 году Грачева одолела Саснович в финале квалификации тысячника в Цинциннати.

Саснович стартовала на Уимблдоне в квалификации, где прошла Карлиту Мартинес Сирес, Оксану Селехметьеву и Дарью Семенистую.

Свитолина ранее трижды играла против Саснович. На счету украинки только одна победа – в Брисбене-2018. В Брисбене-2019 и Мадриде-2023 виктория праздновала Александра.

Элина на старте слэма в Великобритании в двух сетах разгромила Анну Бондар.