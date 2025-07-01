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Украина. Премьер лига
01 июля 2025, 21:46 |
2217
2

Стало известно, почему Ярославский отказался финансировать Металлист

Сарапий рассказал о тогдашней ситуации в клубе

01 июля 2025, 21:46 |
2217
2
Стало известно, почему Ярославский отказался финансировать Металлист
ФК Металлист. Александр Ярославский

Бывший игрок «Металлиста» Эдуард Сарапий рассказал, как харьковский клуб отказался финансировать тогдашний владелец Александр Ярославский.

«На тот момент мы находились на сборах в Турции. Никто не ожидал, что в стране начнется такая ситуация. У всех семьи проживали в Украине, у многих – именно в Харькове, как и у меня: моя жена тогда находилась там.

Руководство нас поддерживало, верили, что война скоро закончится. Нам говорили: не волнуйтесь, мы с вами, все будет хорошо. Но со временем стало понятно, что всю ответственность за нашу безопасность, проживание в Турции взяли на себя исключительно Кучер и Красников. Мы точно не знаем, в какой момент прекратилось финансирование, но знаем, что во многих ситуациях именно Кучер и Красников помогали только своими силами», – сказал Сарапий.

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Эдуард Сарапий Александр Ярославский Металлист Харьков Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Украинский футбол
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MIRRA
Новина не відповідає заголовку і взагалі ні про що.... 
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+4
yarchumak8
В очередной раз кинул Металлист, но пипл все простит и забудет в случае возвращения, скриньте
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-1
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