Стало известно, почему Ярославский отказался финансировать Металлист
Сарапий рассказал о тогдашней ситуации в клубе
Бывший игрок «Металлиста» Эдуард Сарапий рассказал, как харьковский клуб отказался финансировать тогдашний владелец Александр Ярославский.
«На тот момент мы находились на сборах в Турции. Никто не ожидал, что в стране начнется такая ситуация. У всех семьи проживали в Украине, у многих – именно в Харькове, как и у меня: моя жена тогда находилась там.
Руководство нас поддерживало, верили, что война скоро закончится. Нам говорили: не волнуйтесь, мы с вами, все будет хорошо. Но со временем стало понятно, что всю ответственность за нашу безопасность, проживание в Турции взяли на себя исключительно Кучер и Красников. Мы точно не знаем, в какой момент прекратилось финансирование, но знаем, что во многих ситуациях именно Кучер и Красников помогали только своими силами», – сказал Сарапий.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Марта потерпела поражение от Вероники Эрьявец в первом раунде травяного мейджора
«Интер Майами» и звездный аргентинец намерены продлить сотрудничество на один год