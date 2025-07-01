Стало известно, почему Ярославский отказался финансировать Металлист

Бывший игрок «Металлиста» Эдуард Сарапий рассказал, как харьковский клуб отказался финансировать тогдашний владелец Александр Ярославский.

«На тот момент мы находились на сборах в Турции. Никто не ожидал, что в стране начнется такая ситуация. У всех семьи проживали в Украине, у многих – именно в Харькове, как и у меня: моя жена тогда находилась там.

Руководство нас поддерживало, верили, что война скоро закончится. Нам говорили: не волнуйтесь, мы с вами, все будет хорошо. Но со временем стало понятно, что всю ответственность за нашу безопасность, проживание в Турции взяли на себя исключительно Кучер и Красников. Мы точно не знаем, в какой момент прекратилось финансирование, но знаем, что во многих ситуациях именно Кучер и Красников помогали только своими силами», – сказал Сарапий.