Экс-игрок сборной Украины: «Поставили диагноз, несовместимый с футболом»

Защитник житомирского «Полесья» Эдуард Сарапий, которого дважды вызывали в национальную сборную Украины, объяснил, почему в начале карьеры не попал в юношескую команду киевского «Динамо».

– Когда в «Динамо» начали проводить отбор в команду U-19, нас отправили на медкомиссию в клинику «Борис» – тогда это был партнер клуба. На обычном УЗИ сердца мне поставили диагноз, с которым, по их словам, нельзя было продолжать заниматься футболом. Они сказали, что не могут взять на себя такую ответственность за меня, все нужно несколько раз проверить. Из-за этого я на полгода выпал из футбола и вернулся в Запорожье. А за это время закончился мой контракт с «Динамо», и я уже не вернулся туда – остался в «Металлурге».

‒ То есть, в «Динамо» не остались только из-за неудачной медкомиссии?

‒ «Динамо» я покинул исключительно из-за непрохождения медкомиссии. К счастью, сейчас уже есть более современные технологии, возможно, и врачи нового поколения – поэтому с подобными вещами теперь проблем нет.

Ранее сообщалось, что в киевском «Динамо» будет новая «восьмерка».