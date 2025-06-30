Уроженка Киева впервые в карьере добыла победу в основной сетке Уимблдона

Немецкая теннисистка Ева Лис (WTA 61), которая родилась в Киеве, вышла во второ раунд Уимблдонского турнира 2025.

В 1/64 финала Ева в трех сетах переиграла представительницу Китая Юань Юэ (WTA 85) за 2 часа и 27 минут.

Уимблдон-2025. 1/64 финала

Ева Лис (Германия) – Юань Юэ (Китай) – 6:4, 5:7, 6:2

Это была первая встреча соперниц. После второй партии Ева взяла медицинский тайм-аут из-за проблем с левым коленом.

Во втором круге травяного мейджора в Великобритании Лис поборется против победительницы противостояния Бернарда Пера (США, WTA 84) – Линда Носкова (Чехия, WTA 27).

Ева впервые в карьере добыла победу в основной сетке Уимблдона. 23-летняя немка в четвертый раз выступает на слэме в Британии.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine