Уроженка Киева впервые в карьере добыла победу в основной сетке Уимблдона
Ева Лис в трех сетах переиграла Юань Юэ и вышла во второй круг травяного мейджора
Немецкая теннисистка Ева Лис (WTA 61), которая родилась в Киеве, вышла во второ раунд Уимблдонского турнира 2025.
В 1/64 финала Ева в трех сетах переиграла представительницу Китая Юань Юэ (WTA 85) за 2 часа и 27 минут.
Уимблдон-2025. 1/64 финала
Ева Лис (Германия) – Юань Юэ (Китай) – 6:4, 5:7, 6:2
Это была первая встреча соперниц. После второй партии Ева взяла медицинский тайм-аут из-за проблем с левым коленом.
Во втором круге травяного мейджора в Великобритании Лис поборется против победительницы противостояния Бернарда Пера (США, WTA 84) – Линда Носкова (Чехия, WTA 27).
Ева впервые в карьере добыла победу в основной сетке Уимблдона. 23-летняя немка в четвертый раз выступает на слэме в Британии.
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