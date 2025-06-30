В воскресенье, 29 июня, был проведен поединок 1/8 финала клубного чемпионата мира между командами «Интер» Майами и ПСЖ.

На стадионе «Mercedes-Benz Stadium» в городе Атланта уверенную победу одержал французский клуб – 4:0.

После матча президент клуба «Интер» Майами, а также экс-игрок ПСЖ, Дэвид Бекхэм встретился с президент ПСЖ. Нассер Аль-Хелаифи подарил ангийцу именную футболку ПСЖ с 32-м номером.

Также Дэвид пообщался с игроками ПСЖ и их главным тренером Луисом Энрике.

ВИДЕО. Президент ПСЖ после матча вручил Бекхэму именную футболку