ВИДЕО. Президент ПСЖ после матча вручил Бекхэму именную футболку
Дэвид поблагодарил игроков ПСЖ за матч 1/8 финала клубного чемпионата мира
В воскресенье, 29 июня, был проведен поединок 1/8 финала клубного чемпионата мира между командами «Интер» Майами и ПСЖ.
На стадионе «Mercedes-Benz Stadium» в городе Атланта уверенную победу одержал французский клуб – 4:0.
После матча президент клуба «Интер» Майами, а также экс-игрок ПСЖ, Дэвид Бекхэм встретился с президент ПСЖ. Нассер Аль-Хелаифи подарил ангийцу именную футболку ПСЖ с 32-м номером.
Также Дэвид пообщался с игроками ПСЖ и их главным тренером Луисом Энрике.
ВИДЕО. Президент ПСЖ после матча вручил Бекхэму именную футболку
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