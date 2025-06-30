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Англия
30 июня 2025, 16:55 | Обновлено 30 июня 2025, 17:08
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0

Жузеп ГВАРДИОЛА: «Я согласен – в сезоне АПЛ будет катастрофа»

Гвардиола согласен с Клоппом по поводу Клубного ЧМ

30 июня 2025, 16:55 | Обновлено 30 июня 2025, 17:08
1350
0
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Я согласен – в сезоне АПЛ будет катастрофа»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Наставник Манчестер Сити Жузеп Гвардиола согласился с бывшим тренером Ливерпуля Юргеном Клоппом, который раскритиковал Клубный чемпионат мира и тяжелый календарь для футболистов.

«Я часто не соглашался с Клоппом, но мы всегда соглашались в одном – игрокам нужно больше времени на отдых. Так что высказывания Клоппа про Клубный ЧМ меня не удивили. У меня такое же мнение. У нас почти не будет времени для подготовки к сезону АПЛ после Клубного ЧМ».

«Посмотрим, что будет в конце года. Подозреваю, что наступит катастрофа с количеством травм, все эти матчи просто уничтожат нас. Игрокам нужно отдыхать, а у них и Клубный ЧМ, и сборные, и все остальное».

«Пытаюсь сейчас не думать о катастрофе в новом сезоне», – сказал Гвардиола.

Манчестер Сити на Клубном чемпионате мира в 1/8 финала сыграет против Аль-Хиляла.

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Манчестер Сити Юрген Клопп Пеп Гвардиола клубный чемпионат мира по футболу Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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