Жузеп ГВАРДИОЛА: «Я согласен – в сезоне АПЛ будет катастрофа»

Наставник Манчестер Сити Жузеп Гвардиола согласился с бывшим тренером Ливерпуля Юргеном Клоппом, который раскритиковал Клубный чемпионат мира и тяжелый календарь для футболистов.

«Я часто не соглашался с Клоппом, но мы всегда соглашались в одном – игрокам нужно больше времени на отдых. Так что высказывания Клоппа про Клубный ЧМ меня не удивили. У меня такое же мнение. У нас почти не будет времени для подготовки к сезону АПЛ после Клубного ЧМ».

«Посмотрим, что будет в конце года. Подозреваю, что наступит катастрофа с количеством травм, все эти матчи просто уничтожат нас. Игрокам нужно отдыхать, а у них и Клубный ЧМ, и сборные, и все остальное».

«Пытаюсь сейчас не думать о катастрофе в новом сезоне», – сказал Гвардиола.

Манчестер Сити на Клубном чемпионате мира в 1/8 финала сыграет против Аль-Хиляла.