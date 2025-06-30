ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо присоединился к тренерскому штабу клуба УПЛ

Футбольный клуб «Колос» Ковалевка официально назначил бывшего игрока «Динамо» Тараса Михалика новым помощником главного тренера Руслана Костышина.

«Поздравляем Тараса Михалика в Ковалевской футбольной семье», – написала пресс-служба клуба.

По завершению профессиональной карьеры футболиста Тарас работал в тренерском штабе «Волыни» и «Волыни-2».

Напомним, что в сезоне 2024/25 «Колос» финишировал на 10-й позиции в турнирной таблице УПЛ, набрав 36 баллов.