Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо присоединился к тренерскому штабу клуба УПЛ
Украина. Премьер лига
30 июня 2025, 14:26 | Обновлено 30 июня 2025, 14:51
1816
2

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо присоединился к тренерскому штабу клуба УПЛ

Тарас Михалик будет работать в «Колосе»

30 июня 2025, 14:26 | Обновлено 30 июня 2025, 14:51
1816
2
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо присоединился к тренерскому штабу клуба УПЛ
ФК Колос. Тарас Михалик

Футбольный клуб «Колос» Ковалевка официально назначил бывшего игрока «Динамо» Тараса Михалика новым помощником главного тренера Руслана Костышина.

«Поздравляем Тараса Михалика в Ковалевской футбольной семье», – написала пресс-служба клуба.

По завершению профессиональной карьеры футболиста Тарас работал в тренерском штабе «Волыни» и «Волыни-2».

Напомним, что в сезоне 2024/25 «Колос» финишировал на 10-й позиции в турнирной таблице УПЛ, набрав 36 баллов.

По теме:
Эпицентр проводит спарринг с винницкой Нивой
Сыграют восемь матчей. ЛНЗ огласил график летних спарриногов
Экс-игрок сборной Украины: «Поставили диагноз, несовместимый с футболом»
Колос Ковалевка Тарас Михалик назначение тренера Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Руслан Костышин
Андрей Витренко Источник: ФК Колос Ковалевка
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Прогноз от известного тренера: «За медали УПЛ поборются четыре команды»
Футбол | 30 июня 2025, 14:32 0
Прогноз от известного тренера: «За медали УПЛ поборются четыре команды»
Прогноз от известного тренера: «За медали УПЛ поборются четыре команды»

Олег Федорчук высказал свое мнение, кто, на его взгляд, главные претенденты на наивысшие места

Не будет проблемой. Культовый клуб готов заплатить за Лунина большие деньги
Футбол | 30 июня 2025, 07:44 4
Не будет проблемой. Культовый клуб готов заплатить за Лунина большие деньги
Не будет проблемой. Культовый клуб готов заплатить за Лунина большие деньги

На украинца претендует «Милан»

Уверенный старт: Свитолина разгромила первую соперницу на Уимблдоне-2025
Теннис | 30.06.2025, 14:15
Уверенный старт: Свитолина разгромила первую соперницу на Уимблдоне-2025
Уверенный старт: Свитолина разгромила первую соперницу на Уимблдоне-2025
Месси выступил с заявлением после вылета Интер Майами из КЧМ-2025
Футбол | 30.06.2025, 08:34
Месси выступил с заявлением после вылета Интер Майами из КЧМ-2025
Месси выступил с заявлением после вылета Интер Майами из КЧМ-2025
Роналду попросил указать на дверь легенде Реала и получил согласие
Футбол | 30.06.2025, 08:19
Роналду попросил указать на дверь легенде Реала и получил согласие
Роналду попросил указать на дверь легенде Реала и получил согласие
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
🇧🇷 ЧУДІК ЖЕНЯ (ШУКАЙТЕ В СОЦ. МЕРЕЖАХ)
І нічого ж що грав в рашистії під час війни !!!
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Матч 1/8 финала КЧМ Бенфика – Челси прерван на 86-й минуте. Что произошло?
Матч 1/8 финала КЧМ Бенфика – Челси прерван на 86-й минуте. Что произошло?
29.06.2025, 00:55 2
Футбол
«Он этого не сделал». Названа причина ухода Усика от Красюка
«Он этого не сделал». Названа причина ухода Усика от Красюка
30.06.2025, 09:20 2
Бокс
Источник: к Динамо присоединится «очень классный» игрок
Источник: к Динамо присоединится «очень классный» игрок
29.06.2025, 08:52 13
Футбол
Кличко или Усик? Определен лучший боксер Украины в истории
Кличко или Усик? Определен лучший боксер Украины в истории
28.06.2025, 19:34 10
Бокс
«Ничего не будет». Итальянский топ-клуб отказался от звезды сборной Украины
«Ничего не будет». Итальянский топ-клуб отказался от звезды сборной Украины
29.06.2025, 07:33 50
Футбол
ЧИСОРА: «Буду рад, если с Усиком это произойдет. Будет мясорубка»
ЧИСОРА: «Буду рад, если с Усиком это произойдет. Будет мясорубка»
29.06.2025, 00:34 2
Бокс
Наставник Бенфики оценил матч, в котором Трубин пропустил четыре гола
Наставник Бенфики оценил матч, в котором Трубин пропустил четыре гола
29.06.2025, 08:48 1
Футбол
Энцо МАРЕСКА: «Это просто насмешка над футболом. Это недопустимо»
Энцо МАРЕСКА: «Это просто насмешка над футболом. Это недопустимо»
29.06.2025, 07:26 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем