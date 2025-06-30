Украина. Премьер лига30 июня 2025, 14:26 | Обновлено 30 июня 2025, 14:51
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ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо присоединился к тренерскому штабу клуба УПЛ
Тарас Михалик будет работать в «Колосе»
30 июня 2025, 14:26 | Обновлено 30 июня 2025, 14:51
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Футбольный клуб «Колос» Ковалевка официально назначил бывшего игрока «Динамо» Тараса Михалика новым помощником главного тренера Руслана Костышина.
«Поздравляем Тараса Михалика в Ковалевской футбольной семье», – написала пресс-служба клуба.
По завершению профессиональной карьеры футболиста Тарас работал в тренерском штабе «Волыни» и «Волыни-2».
Напомним, что в сезоне 2024/25 «Колос» финишировал на 10-й позиции в турнирной таблице УПЛ, набрав 36 баллов.
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Комментарии 2
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І нічого ж що грав в рашистії під час війни !!!
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