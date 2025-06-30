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Клубный чемпионат мира
Манчестер Сити
01.07.2025 04:00 - : -
Аль-Хиляль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Клубный чемпионат мира
30 июня 2025, 16:13 |
126
0

Манчестер Сити – Аль-Хиляль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала клубного чемпионата мира 1 июля в 04:00

30 июня 2025, 16:13 |
126
0
Манчестер Сити – Аль-Хиляль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

1 июля состоится матч 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами Манчестер Сити (Англия) и Аль-Хиляль (Саудовская Аравия).

Поединок пройдет на стадионе Орландо Цитрус Боул. Время начала встречи – 04:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Горожане вышли в плей-офф КЧМ-2025 с первого места группы G, набрав девять очков из девяти возможных, а саудовцы стали вторыми в квартете H (пять пунктов).

Победитель противостояния в четвертьфинале клубного мундиаля поборется либо против Интера, либо против Флуминенсе.

Манчестер Сити – Аль-Хиляль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Манчестер Сити – Аль-Хиляль
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Манчестер Сити Аль-Хиляль смотреть онлайн клубный чемпионат мира по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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