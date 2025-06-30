Манчестер Сити – Аль-Хиляль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала клубного чемпионата мира 1 июля в 04:00
1 июля состоится матч 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами Манчестер Сити (Англия) и Аль-Хиляль (Саудовская Аравия).
Поединок пройдет на стадионе Орландо Цитрус Боул. Время начала встречи – 04:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Горожане вышли в плей-офф КЧМ-2025 с первого места группы G, набрав девять очков из девяти возможных, а саудовцы стали вторыми в квартете H (пять пунктов).
Победитель противостояния в четвертьфинале клубного мундиаля поборется либо против Интера, либо против Флуминенсе.
Манчестер Сити – Аль-Хиляль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
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