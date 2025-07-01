Довбика предложили подписать известному клубу, который стал чемпионом

Украинский нападающий Артем Довбик может летом покинуть столичный итальянский клуб «Рому».

По информации турецких СМИ, чемпиону Турции «Галатасараю» через агента предложили подписать украинского голеадора. Артем может стать заменой звездного форварда Виктора Осимхена.

Отметим, что ранее ходили слухи о возможном трансфере украинского футболиста Андрея Лунина в «Галатасарай».

В этом сезоне в активе Довбика 45 матчей, 17 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Ювентус».