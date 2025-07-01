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  4. Довбика предложили подписать известному клубу, который стал чемпионом
Италия
01 июля 2025, 00:02 |
1190
0

Довбика предложили подписать известному клубу, который стал чемпионом

Артем может перейти в «Галатасарай»

01 июля 2025, 00:02 |
1190
0
Довбика предложили подписать известному клубу, который стал чемпионом
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский нападающий Артем Довбик может летом покинуть столичный итальянский клуб «Рому».

По информации турецких СМИ, чемпиону Турции «Галатасараю» через агента предложили подписать украинского голеадора. Артем может стать заменой звездного форварда Виктора Осимхена.

Отметим, что ранее ходили слухи о возможном трансфере украинского футболиста Андрея Лунина в «Галатасарай».

В этом сезоне в активе Довбика 45 матчей, 17 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Ювентус».

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Галатасарай Рома Рим трансферы Артем Довбик Андрей Лунин трансферы Серии A
Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
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