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  4. ЦИЦИПАС: «Два года я испытывал сильнейший стресс, на корте это был не я»
Уимблдон
30 июня 2025, 12:56 | Обновлено 30 июня 2025, 12:57
52
0

ЦИЦИПАС: «Два года я испытывал сильнейший стресс, на корте это был не я»

Стефанос рассказал о новых отношениях с тренером

30 июня 2025, 12:56 | Обновлено 30 июня 2025, 12:57
52
0
ЦИЦИПАС: «Два года я испытывал сильнейший стресс, на корте это был не я»
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефанос Циципас

Греческий теннисист Стефанос Циципас вступает в новый этап своей карьеры под руководством Горана Иванишевича. В 26 лет грек, казалось, утратил прежний блеск, но хорватский наставник надеется резко остановить этот спад. На Уимблдоне 2025 Стефанос рассказал о новых отношениях с тренером.

Циципас о критике отца и роли Иванишевича

«Я четко понимал, что на этом этапе мне нужен тренер, который сам играл на самом высоком уровне и знает, что у меня в голове. Мне казалось, что после стольких лет без постороннего взгляда в команде будет сложно начать с ним работу, но мы сразу договорились быть предельно честными друг с другом. Я полностью открыт к критике, какой бы жесткой она ни была. Хочу слышать всю правду – мне важно изучить свою игру.

Горан никогда не лжет. С первого дня он говорил, как есть, не приукрашивал. Мне не нужен человек, который будет мне угождать или запутывать – наоборот, мне нужна простая и понятная информация, без раздражающих перегрузов. Он не мой отец.

Мы с Гораном хотим достичь многого. Я знаю, что не идеален, но он помогает понять, почему все не работало раньше, и что можно изменить. Мне стоило пригласить его три-четыре года назад. Чувствую, что зря потерял время, придерживаясь одних и тех же методов, не развивался. Но плоды нашей работы скоро будут видны. Мы не ставим конкретных целей, но я чувствую уважение и поддержку – вижу это в его глазах и слышу в его словах».

О стрессах и тревожности

«Последние два года я испытывал сильнейший стресс, на корте это был уже не я. Только недавно начал осознавать, насколько тяжело мне было ментально. Сейчас стараюсь лучше управлять этим, сосредоточиться на себе и не отвлекаться. Мы с Гораном много работаем над восстановлением самооценки, над тем, как вернуться к своим игровым схемам и привнести тактическое разнообразие.

Жизнь теннисиста – это постоянный хаос, бесконечные перелеты по всему миру. Через несколько лет такой жизни выгораешь, это нормально. Мне кажется, я был одним из самых загруженных игроков последних трех-четырех лет. Нужно находить баланс – невозможно иметь все и сразу.

Я не был в гармонии с собой – все время за чем-то гнался, а когда это заканчивается, возникает ощущение, будто и не стоило. Быть окруженным людьми, которые требуют слишком многого, и нести за них ответственность – все это создает внутреннее напряжение, которое накапливается каждую неделю. Мне помогает спортивный психолог – я уже давно общаюсь с ним, стараюсь найти решения и очистить разум через глубокие разговоры. Он дает мне инструменты, чтобы становиться лучше».

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Уимблдон-2025 Стефанос Циципас Горан Иванишевич
Вячеслав Кулаковский Источник: Punto de Break
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