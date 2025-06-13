ЦИЦИПАС: «Мой фаворит – Федерер. Я бы сравнил это с эффектом Джордана»
Греческий теннисист поделился личным мнением о величайшем теннисисте в истории
Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился личным мнением о вечном споре вокруг величайшего теннисиста в истории.
Сейчас грек занимает 25-е место в рейтинге ATP, находясь далеко от своих привычных позиций. Он решил высказаться о «Большой тройке» всего через несколько дней после финала Ролан Гаррос 2025, который вновь вызвал жаркие дебаты.
«Мой фаворит – Роджер Федерер. Очевидно, что он не игрок с наибольшим количеством титулов Большого шлема, но для меня это не имеет значения. Для меня важнее влияние, которое он оказал на теннис, и не только на теннис, но и на весь спортивный мир. Я бы сравнил это с эффектом Майкла Джордана. Я чувствую себя счастливым, что имел возможность делить корт с ним».
Циципас пять раз играл против Роджера: «Это, вероятно, был один из самых величественных опытов в моей жизни – выйти на корт и сыграть против него».
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