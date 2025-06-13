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13 июня 2025, 03:21 |
23
0

ЦИЦИПАС: «Мой фаворит – Федерер. Я бы сравнил это с эффектом Джордана»

Греческий теннисист поделился личным мнением о величайшем теннисисте в истории

13 июня 2025, 03:21 |
23
0
ЦИЦИПАС: «Мой фаворит – Федерер. Я бы сравнил это с эффектом Джордана»
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефанос Циципас

Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился личным мнением о вечном споре вокруг величайшего теннисиста в истории.

Сейчас грек занимает 25-е место в рейтинге ATP, находясь далеко от своих привычных позиций. Он решил высказаться о «Большой тройке» всего через несколько дней после финала Ролан Гаррос 2025, который вновь вызвал жаркие дебаты.

«Мой фаворит – Роджер Федерер. Очевидно, что он не игрок с наибольшим количеством титулов Большого шлема, но для меня это не имеет значения. Для меня важнее влияние, которое он оказал на теннис, и не только на теннис, но и на весь спортивный мир. Я бы сравнил это с эффектом Майкла Джордана. Я чувствую себя счастливым, что имел возможность делить корт с ним».

Циципас пять раз играл против Роджера: «Это, вероятно, был один из самых величественных опытов в моей жизни – выйти на корт и сыграть против него».

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Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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