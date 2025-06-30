Дэвид БЕКХЭМ: «Мы показали миру, на что способен город Майами»

Президент американского клуба «Интер Майами», а также бывший игрок сборной Англии, Дэвид Бекхэм поблагодарил команду за выступления на клубном чемпионате мира после поражения в 1/8 финала против ПСЖ (0:4).

Дэвид с удовлетворение высказался о результатах своей команды, поскольку «Интер Майами» удалось пройти групповой этап, заняв второе место в квартете А.

«Наше путешествие на клубном чемпионате мира подходит к концу. Я так горжусь игроками, персоналом и болельщиками за все, чего мы достигли вместе за последние несколько недель.

Мы показали миру, на что способен город Майами, выступая на самой большой сцене против лучших. Поздравляю ПСЖ с победой и желаю успехов», – написал Бекхэм.