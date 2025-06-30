Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дэвид БЕКХЭМ: «Мы показали миру, на что способен город Майами»
Клубный чемпионат мира
30 июня 2025, 12:59 | Обновлено 30 июня 2025, 13:04
531
0

Дэвид БЕКХЭМ: «Мы показали миру, на что способен город Майами»

Президент «Интера» поблагодарил команду, несмотря на вылет из КЧМ

30 июня 2025, 12:59 | Обновлено 30 июня 2025, 13:04
531
0
Дэвид БЕКХЭМ: «Мы показали миру, на что способен город Майами»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Бекхэм

Президент американского клуба «Интер Майами», а также бывший игрок сборной Англии, Дэвид Бекхэм поблагодарил команду за выступления на клубном чемпионате мира после поражения в 1/8 финала против ПСЖ (0:4).

Дэвид с удовлетворение высказался о результатах своей команды, поскольку «Интер Майами» удалось пройти групповой этап, заняв второе место в квартете А.

«Наше путешествие на клубном чемпионате мира подходит к концу. Я так горжусь игроками, персоналом и болельщиками за все, чего мы достигли вместе за последние несколько недель.

Мы показали миру, на что способен город Майами, выступая на самой большой сцене против лучших. Поздравляю ПСЖ с победой и желаю успехов», – написал Бекхэм.

По теме:
Интер – Флуминенсе. Прогноз на матч 1/8 финала клубного чемпионата мира
Интер – Флуминенсе. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025
ОФИЦИАЛЬНО. Известный клуб уволил тренера после вылета из КЧМ
клубный чемпионат мира по футболу ПСЖ Интер Майами Дэвид Бекхэм
Андрей Витренко Источник: Instagram
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не будет проблемой. Культовый клуб готов заплатить за Лунина большие деньги
Футбол | 30 июня 2025, 07:44 3
Не будет проблемой. Культовый клуб готов заплатить за Лунина большие деньги
Не будет проблемой. Культовый клуб готов заплатить за Лунина большие деньги

На украинца претендует «Милан»

ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Атлетика в 32 года возглавил испанский клуб
Футбол | 30 июня 2025, 11:31 0
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Атлетика в 32 года возглавил испанский клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Атлетика в 32 года возглавил испанский клуб

Икер Муньяин начал тренерскую карьеру в «Депортиво Дерио»

Барселона выставила за дверь 7 футболистов. Среди них – легенда клуба
Футбол | 29.06.2025, 21:27
Барселона выставила за дверь 7 футболистов. Среди них – легенда клуба
Барселона выставила за дверь 7 футболистов. Среди них – легенда клуба
Снова 40+ от Кейна. Англичанин продолжает гонку за Мбаппе
Футбол | 30.06.2025, 08:21
Снова 40+ от Кейна. Англичанин продолжает гонку за Мбаппе
Снова 40+ от Кейна. Англичанин продолжает гонку за Мбаппе
Место Усика удивляет. Обнародован рейтинг лучших боксеров современности
Бокс | 29.06.2025, 19:23
Место Усика удивляет. Обнародован рейтинг лучших боксеров современности
Место Усика удивляет. Обнародован рейтинг лучших боксеров современности
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я больше не буду с ним общаться»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я больше не буду с ним общаться»
29.06.2025, 08:20 4
Футбол
Украина разгромила Швецию и вышла в финал Золотой Евролиги по волейболу
Украина разгромила Швецию и вышла в финал Золотой Евролиги по волейболу
28.06.2025, 21:30 21
Волейбол
ЧИСОРА: «Буду рад, если с Усиком это произойдет. Будет мясорубка»
ЧИСОРА: «Буду рад, если с Усиком это произойдет. Будет мясорубка»
29.06.2025, 00:34 2
Бокс
Ужасно: стала известна оценка Трубина за матч 1/8 финала КЧМ против Челси
Ужасно: стала известна оценка Трубина за матч 1/8 финала КЧМ против Челси
29.06.2025, 05:12 12
Футбол
Тайсон Ф'ЮРИ: «Он покажет вам, на что способен»
Тайсон Ф'ЮРИ: «Он покажет вам, на что способен»
28.06.2025, 22:08 2
Бокс
Матч 1/8 финала КЧМ Бенфика – Челси прерван на 86-й минуте. Что произошло?
Матч 1/8 финала КЧМ Бенфика – Челси прерван на 86-й минуте. Что произошло?
29.06.2025, 00:55 2
Футбол
Конец саги. Известно, в каком клубе начнет новый сезон Забарный
Конец саги. Известно, в каком клубе начнет новый сезон Забарный
29.06.2025, 09:20 37
Футбол
Болгария – Украина. Прогноз и анонс матча Лиги наций по волейболу
Болгария – Украина. Прогноз и анонс матча Лиги наций по волейболу
29.06.2025, 10:00 17
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем