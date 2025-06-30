Дембеле обратился к Месси после вылета Интер Майами из КЧМ-2025
Француз опубликовал пост в Instagram
Французский вингер ПСЖ Усман Дембеле опубликовал фото с Лионелем Месси после победы своей команды над Интер Майами (4:0) на клубном чемпионате мира
«Как приятно снова тебя видеть, Лео Месси – лучший из всех времен... Надеюсь, ты продолжишь творить историю с «Интером Майами», как и на этом клубном чемпионате мира», – написал Дембеле.
Интер Майами сумел выйти из группы на клубном чемпионате мира, набрав 5 турнирных баллов. Месси и Ко сыграли вничью с Аль-Ахли (0:0) и Палмейрасом (2:2), а также одержали победу над Порту (2:1). ПСЖ вышел в 1/4 финала турнира, где сыграет против Баварии.
Ранее сообщалось, что Месси выступил с заявлением после вылета Интер Майами из КЧС-2025.
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