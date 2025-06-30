Егор ТВЕРДОХЛЕБ: «Патрик ван Леувен – амбициозный тренер»

Криворожский «Кривбасс» к старту нового сезона готовится в Словении. Полузащитник «Кривбасса» Егор Твердохлеб рассказал о первых тренировках под руководством Патрика ван Леувена.

– Егор, как прошла дорога?

– Приехали только накануне вечером: немного восстановились и уже провели первые, относительно легкие тренировки. Команда на позитиве. В целом все нравится, все хорошо. От сборов беру только позитив.

– В команде новый главный тренер. Что можешь рассказать о работе с ван Леувеном?

– Сразу видно, что Патрик ван Леувен – амбициозный тренер. Он хочет, чтобы мы выполняли каждый эпизод, каждый пас, каждую деталь на максимум и с полной концентрацией. Сейчас в нашей команде много молодых игроков, и, я считаю, что для них приехать с главной командой на сборы - это большой опыт. Под руководством нового тренера они будут только расти.

– Какие цели ставишь перед собой на эти летние сборы?

– Самая первая и главная цель – набрать физическую форму и хорошо подготовиться к сезону.