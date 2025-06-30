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Украина. Премьер лига
30 июня 2025, 11:36 | Обновлено 30 июня 2025, 12:36
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Егор ТВЕРДОХЛЕБ: «Патрик ван Леувен – амбициозный тренер»

Полузащитник «Кривбасса» поделился впечатлениями о первых днях учебно-тренировочных сборов

30 июня 2025, 11:36 | Обновлено 30 июня 2025, 12:36
180
0
Егор ТВЕРДОХЛЕБ: «Патрик ван Леувен – амбициозный тренер»
ФК Кривбасс. Егор Твердохлеб

Криворожский «Кривбасс» к старту нового сезона готовится в Словении. Полузащитник «Кривбасса» Егор Твердохлеб рассказал о первых тренировках под руководством Патрика ван Леувена.

– Егор, как прошла дорога?
– Приехали только накануне вечером: немного восстановились и уже провели первые, относительно легкие тренировки. Команда на позитиве. В целом все нравится, все хорошо. От сборов беру только позитив.

– В команде новый главный тренер. Что можешь рассказать о работе с ван Леувеном?
– Сразу видно, что Патрик ван Леувен – амбициозный тренер. Он хочет, чтобы мы выполняли каждый эпизод, каждый пас, каждую деталь на максимум и с полной концентрацией. Сейчас в нашей команде много молодых игроков, и, я считаю, что для них приехать с главной командой на сборы - это большой опыт. Под руководством нового тренера они будут только расти.

– Какие цели ставишь перед собой на эти летние сборы?
– Самая первая и главная цель – набрать физическую форму и хорошо подготовиться к сезону.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Патрик ван Леувен Егор Твердохлеб
Сергей Турчак Источник: ФК Кривбасс
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