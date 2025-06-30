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Украина. Премьер лига
30 июня 2025, 11:04 | Обновлено 30 июня 2025, 11:05
184
0

Патрик ван ЛЕУВЕН: «Команда хорошо справилась»

Главный тренер «Кривбасса» подвел итог первого контрольного матча на летних сборах

30 июня 2025, 11:04 | Обновлено 30 июня 2025, 11:05
184
0
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Команда хорошо справилась»
ФК Кривбасс

Криворожский «Кривбасс» подготовку к старту нового сезона проводит в Словении. В первом контрольном матче на учебно-тренировочных сборах команда сыграла вничью 0:0 с болгарским ЦСКА. Результат поединка прокомментировал главный тренер «Кривбасса» Патрик ван Леувен.

– Патрик, как вы прокомментируете первый матч «Кривбасса» на летних сборах?

– Учитывая тяжелую дорогу в Словению и первые дни тренировок, команда хорошо справилась. Мы пытались воспроизвести в игре некоторые моменты, над которыми работали на тренировках, быть агрессивными на поле. Считаю, это у нас получилось. Были неплохие возможности, чтобы забить голы. В целом футболисты показали себя неплохо, и то, что они могут продемонстрировать в будущем свой потенциал.

– Сегодня были некоторые интересные кадровые решения в стартовом составе. Как это прокомментируете?

– Да, и это также нужно учитывать. Действительно, некоторые ребята играли не на своих родных позициях, ведь на тренировках я увидел в них универсальные качества. Например, Шевченко играл опорным полузащитником. Также Каменский во втором тайме и еще двое ребят из Академии действовали неплохо. Еще Мендоза играл сегодня в центре, или Ндомбази на фланге.

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Сергей Турчак Источник: ФК Кривбасс
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