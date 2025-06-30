Патрик ван ЛЕУВЕН: «Команда хорошо справилась»

Криворожский «Кривбасс» подготовку к старту нового сезона проводит в Словении. В первом контрольном матче на учебно-тренировочных сборах команда сыграла вничью 0:0 с болгарским ЦСКА. Результат поединка прокомментировал главный тренер «Кривбасса» Патрик ван Леувен.

– Патрик, как вы прокомментируете первый матч «Кривбасса» на летних сборах?

– Учитывая тяжелую дорогу в Словению и первые дни тренировок, команда хорошо справилась. Мы пытались воспроизвести в игре некоторые моменты, над которыми работали на тренировках, быть агрессивными на поле. Считаю, это у нас получилось. Были неплохие возможности, чтобы забить голы. В целом футболисты показали себя неплохо, и то, что они могут продемонстрировать в будущем свой потенциал.

– Сегодня были некоторые интересные кадровые решения в стартовом составе. Как это прокомментируете?

– Да, и это также нужно учитывать. Действительно, некоторые ребята играли не на своих родных позициях, ведь на тренировках я увидел в них универсальные качества. Например, Шевченко играл опорным полузащитником. Также Каменский во втором тайме и еще двое ребят из Академии действовали неплохо. Еще Мендоза играл сегодня в центре, или Ндомбази на фланге.