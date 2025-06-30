Украина. Премьер лига30 июня 2025, 10:48 | Обновлено 30 июня 2025, 11:12
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ВИДЕО. Встреча команд Ротаня и Шевчука. Тренеры Полесья сыграли в теннисбол
Представители клуба решили развлечься, пока футболисты отдыхали
30 июня 2025, 10:48 | Обновлено 30 июня 2025, 11:12
217
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Житомирское «Полесье» продолжает готовиться к следующему сезону на летнем сборе в Австрии.
Во время одной из тренировок тренерский штаб клуба сыграл в теннисбол, пока футболисты отдыхали.
Главный тренер «волков» Руслан Ротань в паре с Сергеем Кравченко противостоял тандему Вячеслава Шевчука и Алексея Антонова.
Напомним, что в первом матче под руководством Ротаня «Полесье» сыграло вничью со «Слованом» (1:1).
ВИДЕО. Встреча команд Ротаня и Шевчука. Тренеры Полесья сыграли в теннисбол
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