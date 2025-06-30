Житомирское «Полесье» продолжает готовиться к следующему сезону на летнем сборе в Австрии.

Во время одной из тренировок тренерский штаб клуба сыграл в теннисбол, пока футболисты отдыхали.

Главный тренер «волков» Руслан Ротань в паре с Сергеем Кравченко противостоял тандему Вячеслава Шевчука и Алексея Антонова.

Напомним, что в первом матче под руководством Ротаня «Полесье» сыграло вничью со «Слованом» (1:1).

ВИДЕО. Встреча команд Ротаня и Шевчука. Тренеры Полесья сыграли в теннисбол