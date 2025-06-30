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Украина. Премьер лига
30 июня 2025, 10:48 | Обновлено 30 июня 2025, 11:12
217
0

ВИДЕО. Встреча команд Ротаня и Шевчука. Тренеры Полесья сыграли в теннисбол

Представители клуба решили развлечься, пока футболисты отдыхали

30 июня 2025, 10:48 | Обновлено 30 июня 2025, 11:12
217
0
ВИДЕО. Встреча команд Ротаня и Шевчука. Тренеры Полесья сыграли в теннисбол
ФК Полесье. Руслан Ротань

Житомирское «Полесье» продолжает готовиться к следующему сезону на летнем сборе в Австрии.

Во время одной из тренировок тренерский штаб клуба сыграл в теннисбол, пока футболисты отдыхали.

Главный тренер «волков» Руслан Ротань в паре с Сергеем Кравченко противостоял тандему Вячеслава Шевчука и Алексея Антонова.

Напомним, что в первом матче под руководством Ротаня «Полесье» сыграло вничью со «Слованом» (1:1).

ВИДЕО. Встреча команд Ротаня и Шевчука. Тренеры Полесья сыграли в теннисбол

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Полесье Житомир учебно-тренировочные сборы Руслан Ротань Вячеслав Шевчук чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Сергей Кравченко Алексей Антонов видео теннисбол (футнет)
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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