Владимир ВИЛИВАЛЬД: «Мы неплохо подошли к первой игре»

Криворожский «Кривбасс» подготовку к старту нового сезона проводит в Словении. В первом контрольном матче на учебно-тренировочных сборах команда сыграла вничью 0:0 с болгарским ЦСКА. Результат поединка прокомментировал защитник «Кривбасса» Владимир Виливальд.

– Каким оказался первый спарринг команды?

– Матч был сложным и эмоциональным. Было трудно из-за погодных условий – здесь сейчас очень жарко. Считаю, что мы неплохо подошли к первой игре и хорошо провели этот матч.

– Команда сыграла контрольный матч только после двух дней тренировок. Было ли тяжело?

– Конечно, было тяжело – мы под нагрузкой и в постоянном напряжении, ведь это сборы. Но, по моему мнению, мы достойно сыграли - счет по игре.

– Три нереализованных пенальти в одном матче. И это при том, что игра завершилась 0:0. Видел когда-нибудь что-то подобное?

– За всю свою карьеру не могу вспомнить такого матча, в котором не реализовали три пенальти. Но это футбол – от него можно ожидать все, что угодно.

– Какова была установка на игру от Патрика ван Леувена?

– Установка была – играть на мяче, проводить скоростные атаки, придерживаться своей позиции и быть сбалансированным на поле. Требования тренера – дисциплина на футбольном поле и командная игра.