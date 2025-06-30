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Украина. Премьер лига
30 июня 2025, 12:17 | Обновлено 30 июня 2025, 12:18
97
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Владимир ВИЛИВАЛЬД: «Мы неплохо подошли к первой игре»

Защитник «Кривбасса» поделился впечатлениями о первом матче команды на летних сборах

30 июня 2025, 12:17 | Обновлено 30 июня 2025, 12:18
97
0
Владимир ВИЛИВАЛЬД: «Мы неплохо подошли к первой игре»
ФК Кривбасс. Владимир Виливальд

Криворожский «Кривбасс» подготовку к старту нового сезона проводит в Словении. В первом контрольном матче на учебно-тренировочных сборах команда сыграла вничью 0:0 с болгарским ЦСКА. Результат поединка прокомментировал защитник «Кривбасса» Владимир Виливальд.

– Каким оказался первый спарринг команды?

– Матч был сложным и эмоциональным. Было трудно из-за погодных условий – здесь сейчас очень жарко. Считаю, что мы неплохо подошли к первой игре и хорошо провели этот матч.

– Команда сыграла контрольный матч только после двух дней тренировок. Было ли тяжело?

– Конечно, было тяжело – мы под нагрузкой и в постоянном напряжении, ведь это сборы. Но, по моему мнению, мы достойно сыграли - счет по игре.

– Три нереализованных пенальти в одном матче. И это при том, что игра завершилась 0:0. Видел когда-нибудь что-то подобное?

– За всю свою карьеру не могу вспомнить такого матча, в котором не реализовали три пенальти. Но это футбол – от него можно ожидать все, что угодно.

– Какова была установка на игру от Патрика ван Леувена?

– Установка была – играть на мяче, проводить скоростные атаки, придерживаться своей позиции и быть сбалансированным на поле. Требования тренера – дисциплина на футбольном поле и командная игра.

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товарищеские матчи ЦСКА София чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига контрольные матчи УПЛ Патрик ван Леувен Владимир Виливальд
Сергей Турчак Источник: ФК Кривбасс
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