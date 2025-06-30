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Лос-Анджелес
30.06.2025 04:30 – FT 0 : 1
Ванкувер Вайткепс
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Major League Soccer
30 июня 2025, 10:19 | Обновлено 30 июня 2025, 10:22
88
0

MLS. Чеберко триумфовал с Коламбусом, Лос-Анджелес со Смоляковым проиграл

Состоялось два матча MLS

30 июня 2025, 10:19 | Обновлено 30 июня 2025, 10:22
88
0
MLS. Чеберко триумфовал с Коламбусом, Лос-Анджелес со Смоляковым проиграл
Getty Images/Global Images Ukraine. Евгений Чеберко

В ночь с 29 на 30 июня состоялось два матча MLS. Артем Смоляков и Евгений Чеберко сыграли за свои команды, но были в разном настроении после матчей.

Евгений Чеберко вместе с Коламбус Крю победил в домашнем матче Филадельфию (1:0) благодаря голу Фарси перед перерывом. Сам украинский защитник провел на поле первый тайм, после чего был заменен. Благодаря этой победе Коламбус сократил отставание от лидера Восточной конференции МЛС до трех очков.

Артем Смоляков потерпел неудачу вместе с Лос-Анджелесом в игре против Ванкувера (0:1). Украинец вышел на поле на 60-й минуте, когда канадцы уже были впереди и не смог спасти прощальный матч Оливье Жиру в МЛС. Француз должен вернуться в Европу. Несмотря на этот неутешительный результат, калифорнийская команда до сих пор идет в зоне плей-офф Западной конференции и имеет несколько матчей в запасе.

МЛС, регулярный чемпионат

Коламбус Крю – Филадельфия Юнион – 1:0

Гол: Фарси, 45+2

Лос-Анджелес – Ванкувер Уайткепс – 0:1

Гол: Сабби, 20

События матча

20’
ГОЛ ! Мяч забил Эммануэль Сабби (Ванкувер Вайткепс).
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Евгений Чеберко Major League Soccer (MLS) Артем Смоляков Коламбус Крю Филадельфия Юнион Лос-Анджелес (MLS) Ванкувер Уайткэпс
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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