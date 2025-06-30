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  4. Рекордсмен УПЛ: «Я читал такие новости, но они со мной не контактировали»
Украина. Премьер лига
30 июня 2025, 07:22 |
464
0

Рекордсмен УПЛ: «Я читал такие новости, но они со мной не контактировали»

Алексей Паламарчук отреагировал на слухи об интересе «Кривбасса»

30 июня 2025, 07:22 |
464
0
Рекордсмен УПЛ: «Я читал такие новости, но они со мной не контактировали»
ФК ЛНЗ. Алексей Паламарчук

Голкипер ЛНЗ Алексей Паламарчук отреагировал на слухи в украинских СМИ, которые активно сватали его в криворожский «Кривбасс». Алексей признался, что читал о слухах, но официального предложения не было.

- Правда ли, что кроме ЛНЗ интерес к вам проявлял еще и криворожский Кривбасс?

– Я читал также такие новости о себе в СМИ. Однако уверяю, что представители Кривбасса со мной не контактировали. Никакого официального предложения от криворожского клуба ко мне лично или в офис Ингульца не поступало, – сказал голкипер.

Последним клубом Алексея Паламарчука был «Ингулец», с которым голкипер вылетел в Первую лигу по итогам сезона 2024/25. Подопечные Василия Кобина набрали всего 24 турнирных балла в 30 матчах УПЛ. Для Алексея прошлый сезон можно назвать удачным. Паламарчук стал рекордсменом Украинской Премьер-лиги по количеству отраженных пенальти.

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Алексей Паламарчук ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Ингулец Кривбасс Кривой Рог
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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