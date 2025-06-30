Колос не сумел договориться с Металлистом 1925 о продлении аренды игрока

Ковалевский клуб «Колос» пока что не достиг соглашения с «Металлистом 1925» по поводу дальнейшей аренды нападающего Алексея Сидорова, срок которой заканчивается 30 июня.

24-летний форвард желает остаться в «Колосе» на следующий сезон. Однако теперь Сидоров должен вернуться в харьковский клуб.

Основная команда «Металлиста 1925» уже начала подготовку к новому сезону. Дальнейшая судьба форварда остается под вопросом.

Сидоров сыграл за «Колос» 9 матчей во второй половине сезона и забил 2 гола. По данным веб-портала Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет 250 тысяч евро.