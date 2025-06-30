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  4. Колос не сумел договориться с Металлистом 1925 о продлении аренды игрока
Украина. Премьер лига
30 июня 2025, 05:23 | Обновлено 30 июня 2025, 06:00
176
0

Колос не сумел договориться с Металлистом 1925 о продлении аренды игрока

Как сообщается, Алексей Сидоров хотел бы остаться в клубе из Ковалевки

30 июня 2025, 05:23 | Обновлено 30 июня 2025, 06:00
176
0
Колос не сумел договориться с Металлистом 1925 о продлении аренды игрока
ФК Колос. Алексей Сидоров

Ковалевский клуб «Колос» пока что не достиг соглашения с «Металлистом 1925» по поводу дальнейшей аренды нападающего Алексея Сидорова, срок которой заканчивается 30 июня.

24-летний форвард желает остаться в «Колосе» на следующий сезон. Однако теперь Сидоров должен вернуться в харьковский клуб.

Основная команда «Металлиста 1925» уже начала подготовку к новому сезону. Дальнейшая судьба форварда остается под вопросом.

Сидоров сыграл за «Колос» 9 матчей во второй половине сезона и забил 2 гола. По данным веб-портала Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет 250 тысяч евро.

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Алексей Сидоров трансферы аренда игрока Металлист 1925 трансферы УПЛ Колос Ковалевка ТаТоТаке
Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
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