Колос планирует усилиться экс-игроком юношеских сборных Украины

Клуб «Колос» Ковалевка нацелился на подписание 26-летнего центрального защитника Олега Веремиенко, который в ближайшее время станет свободным агентом.

По информации Sportarena, клуб из Ковалевки уже проявил серьезный интерес к футболисту.

В прошлом сезоне Веремиенко защищал цвета «Подолья» и провел 25 матчей в Первой лиге, отметившись голом и результативной передачей. Всего за хмельницкий клуб защитник сыграл около 60 поединков. Ранее Олег выступал за «Карпаты» и «Рух», а на юношеском уровне играл за сборные Украины.

«Подолье» завершило сезон на 15-м месте и сохранило прописку в Первой лиге, одолев «Колос-2» в переходных матчах. Основная команда «Колоса» финишировала десятой в УПЛ.