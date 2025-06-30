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Украина. Премьер лига
30 июня 2025, 05:07 | Обновлено 30 июня 2025, 05:55
251
0

Колос планирует усилиться экс-игроком юношеских сборных Украины

Олег Веремиенко из Подолья может сменить клуб в летнее межсезонье

30 июня 2025, 05:07 | Обновлено 30 июня 2025, 05:55
251
0
Колос планирует усилиться экс-игроком юношеских сборных Украины
ФК Подолье. Олег Веремиенко

Клуб «Колос» Ковалевка нацелился на подписание 26-летнего центрального защитника Олега Веремиенко, который в ближайшее время станет свободным агентом.

По информации Sportarena, клуб из Ковалевки уже проявил серьезный интерес к футболисту.

В прошлом сезоне Веремиенко защищал цвета «Подолья» и провел 25 матчей в Первой лиге, отметившись голом и результативной передачей. Всего за хмельницкий клуб защитник сыграл около 60 поединков. Ранее Олег выступал за «Карпаты» и «Рух», а на юношеском уровне играл за сборные Украины.

«Подолье» завершило сезон на 15-м месте и сохранило прописку в Первой лиге, одолев «Колос-2» в переходных матчах. Основная команда «Колоса» финишировала десятой в УПЛ.

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Николай Степанов Источник: Sportarena
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