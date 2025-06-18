Команду Ковальца в межсезонье ждет обновление состава

Отпуск хмельницкого «Подолья» продлится до 30 июня. В этот день у ряда игроков истекают контракты. Как стало известно Sport.ua, некоторым футболистам, таким как чемпион мира 2019 года среди молодежи защитник Олег Веремиенко и полузащитник Александр Снижко, были сделаны предложения подписать новые соглашения. Но сами исполнители не торопятся их принимать и готовы рассмотреть варианты с другими клубами.

Защитник Владислав Чушенко и полузащитник Андрей Кухарук таких предложений от руководства, по нашей информации, не получали, а потому и дилемма перед ними не стоит. Правда, что касается Кухарука, то опытный хавбек восстанавливается после операции на колене, которая была сделана ему полтора месяца назад, и ему пока просто не до футбола.

На прошлой неделе покинул «Подолье» защитник Денис Балан, в ближайшее время то же самое сделает полузащитник Орест Панчишин.

Под вопросом будущее в клубе еще нескольких игроков с истекающими контрактами, в числе которых вратари Антон Задерейко и Валерий Юрчук, защитники Валентин Корешков, Владислав Шкиндер и Владимир Швец, полузащитники Иван Оробец, Алексей Савченко и Андрей Вильховый.

Заканчивается контракт и у капитана и лучшего бомбардира хмельничан Вадима Шаврина, но он вроде бы дал согласие остаться в команде.

«Подолье» минувший сезон завершило на 15-м месте в Первой лиге, после чего в стыковых матчах за сохранение прописки в дивизионе дважды обыграло «Колос-2» (2:0, 1:0).

Ранее стал известен состав Первой лиги чемпионата Украины в сезоне 2025/26.