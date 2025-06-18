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Украина. Первая лига
18 июня 2025, 14:18 |
1123
0

Команду Ковальца в межсезонье ждет обновление состава

Подолье начнет сборы без Балана, Кухарука и еще нескольких футболистов

18 июня 2025, 14:18 |
1123
0
Команду Ковальца в межсезонье ждет обновление состава
ФК Подолье

Отпуск хмельницкого «Подолья» продлится до 30 июня. В этот день у ряда игроков истекают контракты. Как стало известно Sport.ua, некоторым футболистам, таким как чемпион мира 2019 года среди молодежи защитник Олег Веремиенко и полузащитник Александр Снижко, были сделаны предложения подписать новые соглашения. Но сами исполнители не торопятся их принимать и готовы рассмотреть варианты с другими клубами.

Защитник Владислав Чушенко и полузащитник Андрей Кухарук таких предложений от руководства, по нашей информации, не получали, а потому и дилемма перед ними не стоит. Правда, что касается Кухарука, то опытный хавбек восстанавливается после операции на колене, которая была сделана ему полтора месяца назад, и ему пока просто не до футбола.

На прошлой неделе покинул «Подолье» защитник Денис Балан, в ближайшее время то же самое сделает полузащитник Орест Панчишин.

Под вопросом будущее в клубе еще нескольких игроков с истекающими контрактами, в числе которых вратари Антон Задерейко и Валерий Юрчук, защитники Валентин Корешков, Владислав Шкиндер и Владимир Швец, полузащитники Иван Оробец, Алексей Савченко и Андрей Вильховый.

Заканчивается контракт и у капитана и лучшего бомбардира хмельничан Вадима Шаврина, но он вроде бы дал согласие остаться в команде.

«Подолье» минувший сезон завершило на 15-м месте в Первой лиге, после чего в стыковых матчах за сохранение прописки в дивизионе дважды обыграло «Колос-2» (2:0, 1:0).

Ранее стал известен состав Первой лиги чемпионата Украины в сезоне 2025/26.

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Денис Балан Андрей Кухарук Подолье Хмельницкий Сергей Ковалец Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу трансферы инсайд Олег Веремиенко Александр Снижко Владислав Чушенко Орест Панчишин Антон Задерейко Валерий Юрчук Владислав Шкиндер Алексей Савченко Вадим Шаврин
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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