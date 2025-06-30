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Украина. Премьер лига
30 июня 2025, 04:43 | Обновлено 30 июня 2025, 05:14
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Верес ведет переговоры с турецким клубом о трансфере вингера

Фуншо Бамгбойе из Хатайспора может оказаться в команде из Ровно

30 июня 2025, 04:43 | Обновлено 30 июня 2025, 05:14
20
0
Верес ведет переговоры с турецким клубом о трансфере вингера
Фуншо Бамгбойе

Ровенский «Верес» заинтересован в подписании вингера турецкого «Хатайспора» Фуншо Бамгбойе.

По информации источника, стороны уже провели предварительные переговоры, однако ситуация с трансфером остается непростой.

Основным препятствием является желание «Хатайспора» получить компенсацию в размере 200–300 тысяч евро. Контракт 26-летнего нигерийца с клубом истекает через год. Также важным фактором является сложность убедить иностранного игрока переехать в Украину в условиях войны.

Бамгбойе выступал за «Хатайспор» в сезоне 2024/25, провел 31 матч и забил 1 гол. Его клуб занял предпоследнее место в турецкой Суперлиге и вылетел в дивизион ниже. По оценке Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 600 тысяч евро.

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Верес Ровно Хатайспор трансферы УПЛ трансферы чемпионат Турции по футболу
Николай Степанов Источник: Бей-беги
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