Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Верес подпишет двух украинцев и просматривает нескольких африканцев
Украина. Премьер лига
29 июня 2025, 00:31 | Обновлено 29 июня 2025, 00:42
411
0

Верес подпишет двух украинцев и просматривает нескольких африканцев

Команда из города Ровно активизировались на трансферном рынке

29 июня 2025, 00:31 | Обновлено 29 июня 2025, 00:42
411
0
Верес подпишет двух украинцев и просматривает нескольких африканцев
ФК Верес

Как стало известно Sport.ua, «Верес» на следующей неделе планирует узаконить свои отношения с несколькими дебютантами.

Недавно был подписан контракт с 24-летним правым защитником Константиносом Стамулисом, который в прошлом сезоне выступал за кипрский «Анортосис».

По имеющейся информации, второй на очереди – 27-летний полузащитник Виталий Бойко, который в предыдущем сезоне провел 11 матчей в УПЛ за ЛНЗ.

Вратарскую позицию должен усилить 24-летний Валентин Горох из «Колоса» (три сыгранных матча за ковалевцев в прошлом чемпионате).

В расположении ровенчан также находятся два представителя гамбийского футбола. Один из них – правый защитник был удален с поля в сегодняшнем спарринге с тернопольской «Нивой», а второй – нападающий, отличился точным ударом, доведя дело до разгрома – 3:0. Но это молодые футболисты и тренерскому штабу «Вереса» нужно больше времени, чтобы определиться, нужны ли они ровенчанам.

28 июня «Верес» в спарринге разгромил тернопольскую «Ниву».

По теме:
ФОТО. Где и как отдыхает Виктор Дьекереш. Его хотят Арсенал и МЮ
Конец саги. Известно, в каком клубе начнет новый сезон Забарный
Источник: к Динамо присоединится «очень классный» игрок
Верес Ровно трансферы трансферы УПЛ Валентин Горох Виталий Бойко инсайд ЛНЗ Черкассы Колос Ковалевка
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вот это неожиданность. Металлист 1925 продаст Калюжного после его покупки
Футбол | 28 июня 2025, 08:22 4
Вот это неожиданность. Металлист 1925 продаст Калюжного после его покупки
Вот это неожиданность. Металлист 1925 продаст Калюжного после его покупки

Футболист близок к достижению соглашения с иностранным клубом

Англия U-21 – Германия U-21 – 3:2 (д.в.). Драма в финале Евро. Видео голов
Футбол | 29 июня 2025, 01:23 0
Англия U-21 – Германия U-21 – 3:2 (д.в.). Драма в финале Евро. Видео голов
Англия U-21 – Германия U-21 – 3:2 (д.в.). Драма в финале Евро. Видео голов

Смотрите видеообзор финального матча молодежного чемпионата Европы 2025

Филип ХРГОВИЧ: «Реванш Усика и Дюбуа? Он уничтожен и деклассирован»
Бокс | 28.06.2025, 03:08
Филип ХРГОВИЧ: «Реванш Усика и Дюбуа? Он уничтожен и деклассирован»
Филип ХРГОВИЧ: «Реванш Усика и Дюбуа? Он уничтожен и деклассирован»
Клубу не понравились… Бурбас выпустил заявление на фоне скандала с Вересом
Футбол | 28.06.2025, 22:47
Клубу не понравились… Бурбас выпустил заявление на фоне скандала с Вересом
Клубу не понравились… Бурбас выпустил заявление на фоне скандала с Вересом
Реал получил предложение по аренде Лунина. Перес уже ответил
Футбол | 28.06.2025, 02:50
Реал получил предложение по аренде Лунина. Перес уже ответил
Реал получил предложение по аренде Лунина. Перес уже ответил
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Склоним головы. Тренер экс-первой ракетки Украины погиб под Бахмутом
Склоним головы. Тренер экс-первой ракетки Украины погиб под Бахмутом
27.06.2025, 09:00 1
Война
Мадридский Реал сменит главного тренера несмотря на победу в чемпионате
Мадридский Реал сменит главного тренера несмотря на победу в чемпионате
27.06.2025, 05:23
Баскетбол
Все решил тай-брейк. Украина вырвала историческую победу над Японией в ЛН
Все решил тай-брейк. Украина вырвала историческую победу над Японией в ЛН
27.06.2025, 17:15 58
Волейбол
С кем сыграет Реал? Определены все пары 1/8 финала клубного чемпионата мира
С кем сыграет Реал? Определены все пары 1/8 финала клубного чемпионата мира
27.06.2025, 07:00 6
Футбол
ПОВОРОЗНЮК: «Знаете, почему у Порошенко нет футбольного клуба?»
ПОВОРОЗНЮК: «Знаете, почему у Порошенко нет футбольного клуба?»
27.06.2025, 08:20 73
Футбол
Украина поднялась в рейтинге FIVB после побед в ЛН. На каком месте теперь?
Украина поднялась в рейтинге FIVB после побед в ЛН. На каком месте теперь?
27.06.2025, 20:15 3
Волейбол
Перес выгнал звезду Реала после группового этапа КЧМ. Его хочет Бавария
Перес выгнал звезду Реала после группового этапа КЧМ. Его хочет Бавария
27.06.2025, 11:54 4
Футбол
Лунин – большая мечта этого клуба. Андрей выбрал команду на следующий сезон
Лунин – большая мечта этого клуба. Андрей выбрал команду на следующий сезон
27.06.2025, 07:40 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем