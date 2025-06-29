Верес подпишет двух украинцев и просматривает нескольких африканцев

Как стало известно Sport.ua, «Верес» на следующей неделе планирует узаконить свои отношения с несколькими дебютантами.

Недавно был подписан контракт с 24-летним правым защитником Константиносом Стамулисом, который в прошлом сезоне выступал за кипрский «Анортосис».

По имеющейся информации, второй на очереди – 27-летний полузащитник Виталий Бойко, который в предыдущем сезоне провел 11 матчей в УПЛ за ЛНЗ.

Вратарскую позицию должен усилить 24-летний Валентин Горох из «Колоса» (три сыгранных матча за ковалевцев в прошлом чемпионате).

В расположении ровенчан также находятся два представителя гамбийского футбола. Один из них – правый защитник был удален с поля в сегодняшнем спарринге с тернопольской «Нивой», а второй – нападающий, отличился точным ударом, доведя дело до разгрома – 3:0. Но это молодые футболисты и тренерскому штабу «Вереса» нужно больше времени, чтобы определиться, нужны ли они ровенчанам.

28 июня «Верес» в спарринге разгромил тернопольскую «Ниву».