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Уимблдон
30 июня 2025, 04:20 | Обновлено 30 июня 2025, 05:00
17
0

ПАОЛИНИ: «Игра в паре помогает мне в одиночке – подаче, игре у сетки»

Итальянская теннисистка пообщалась с прессой

30 июня 2025, 04:20 | Обновлено 30 июня 2025, 05:00
17
0
ПАОЛИНИ: «Игра в паре помогает мне в одиночке – подаче, игре у сетки»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жасмин Паолини

Итальянская теннисистка Жасмин Паолини попала в верхнюю половину турнирной сетки Уимблдона 2025 и, похоже, имеет более-менее комфортный путь до четвертого круга, где потенциально может встретиться с 13-й сеяной Амандой Анисимовой из США.

Возможно, неожиданно, но после десяти «удивительных лет» совместной работы Паолини рассталась со своим тренером Ренцо Фурланом – лучшим тренером года WTA (2024) – и наняла Марка Лопеса. Лопес завоевал золото Олимпиады в паре с Рафаэлем Надалем в 2016 году, а затем стал одним из наставников Надаля наряду с Карлосом Мойей.

Вместе с Лопесом Паолини выиграла в этом сезоне грунтовый домашний турнир WTA 1000 в Риме.

По словам 29-летней теннисистки, принципиальных изменений в подходе тренеров не произошло.

«В конце концов, теннис остается теннисом. Они не дают мне противоположных советов. Примерно все то же самое. Возможно, только манера общения немного отличается.

Пока все работает хорошо. Я довольна. Мы еще не успели полноценно потренироваться, так что мне самой интересно, как будет, когда появится больше времени на работу».

Жаркая погода в Лондоне, безусловно, могут сыграть ей на руку в попытке повторить прошлогодний прорыв.

«В Гамбурге было жарко, в Берлине тоже. Посмотрим. Мне нравится жара. В прошлом году, скажу честно, мне очень нравилось, когда крышу закрывали. Хотя, чтобы играть под крышей, нужно сначала выйти на этот корт.

Думаю, главное – пить много жидкости. Потому что если матч затянется, будет очень тяжело».

Паолини также признает, что парный разряд помогает ее одиночной карьере, и она не собирается от него отказываться, несмотря на плотный график.

«Это придало мне уверенности. И в одиночке тоже. Это были невероятные эмоции – особенно из-за золотой олимпийской медали, которая стала огромным достижением.

Мне действительно нравится играть в паре. Это помогает мне в одиночке – подаче, игре у сетки. Приятно иметь такую «проблему», когда ты играешь и там, и там. Так что пока точно продолжу выступать в паре».

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Уимблдон-2025 Жасмин Паолини
Вячеслав Кулаковский Источник: Wimbledon
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