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Ролан Гаррос
10 июня 2025, 08:47 | Обновлено 10 июня 2025, 08:48
92
0

ПАОЛИНИ: «Я играю пары, потому что поняла эту дисциплину и полюбила ее»

Итальянские теннисистки дали послематчевую пресс-конференцию

10 июня 2025, 08:47 | Обновлено 10 июня 2025, 08:48
92
0
ПАОЛИНИ: «Я играю пары, потому что поняла эту дисциплину и полюбила ее»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сара Эррани и Жасмин Паолини

Итальянские теннисистки Сара Эррани и Жасмин Паолини, которые стали чемпионками Открытого чемпионата Франции 2025 в женском парном разряде дали послематчевую пресс-конференцию, чтобы поделиться своими эмоциями.

Сара Эррани:

«В теннисе все происходит очень быстро, ты стараешься быть сосредоточенной все время, каждый день. Например, всего несколько дней назад я выиграла микст с Андреа (Вавассори), и у меня не было времени порадоваться. Я не могла быть по-настоящему счастливой, потому что нужно было сразу продолжать – в такие моменты важно сохранять концентрацию, даже если это тяжело. После Рима я приехала сюда, чтобы играть квалификацию – это тоже сложно. Только когда все заканчивается, ты можешь выдохнуть и почувствовать радость, поэтому этот трофей так важен. Сейчас я очень счастлива, но и очень устала; главное – найти баланс.

Я думаю, людям нравится парный теннис, им нравится нас смотреть. Может быть, им стоит получше узнать парных игроков, но правда в том, что нас просто не продвигают так же, как одиночников, о которых все многое знают – знают их жизнь, их историю. Но и у нас в паре тоже отличные карьеры, и мы заслуживаем признания. Думаю, если бы люди больше знали нас, им было бы еще интереснее смотреть наши матчи. Те, кто следит за парными и микст-турнирами, знают, насколько они увлекательны».

Жасмин Паолини:

«Конечно, мы очень счастливы от этого результата – в прошлом году мы были очень близки, и теперь особенно приятно, что нам удалось победить. Это невероятные эмоции. Финал был очень тяжелым, соперницы играли очень грамотно в тактическом плане, поэтому было сложно. К счастью, в конце мы нашли путь, нашли энергию, чтобы победить.

Это отличный способ завершить турнир, конечно; всегда приятно поднять трофей в финале. Честно говоря, перед матчем я очень нервничала – мне действительно хотелось выиграть этот трофей именно в этом году. В 2024 году мы были очень близки, и у меня оставалось ощущение, что мы могли бы сыграть лучше. Поэтому я очень довольна, что в этом году все получилось. Уехать из Парижа с трофеем – это здорово.

Разница большая: достаточно спросить у людей, кто входит в топ-10 одиночного рейтинга, и кто – в топ-10 парного. Ситуация сразу меняется. Я согласна с Сарой – возможно, людям стоит больше узнавать о парных игроках. Например, в Италии, каждый раз, когда мы играем, трибуны полны, потому что люди нас знают. В США парный теннис очень популярен – поэтому так много американок играют пары, это здорово. Я сама играю пары сейчас, потому что лучше поняла эту дисциплину и полюбила ее».

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Вячеслав Кулаковский Источник: Punto de Break
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