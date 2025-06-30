ФОТО. Жена Ярмоленко впечатлила мужа новым секси-снимком
Инна Ярмоленко показала свою красоту
Вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко активно готовится к новому сезону, а его жена – покоряет соцсети.
В Instagram она поделилась фото из Марбельи в белом платье с декольте и треугольным вырезом.
Публикацию прокомментировали жёны известных футболистов, в том числе Сергея Реброва, Максима Шацких и Александра Рыбки.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Сам Ярмоленко также отметил образ смайликами-сердечками.
Напомним, футболист завершит карьеру по окончании сезона 2025/26.
«Динамо» уже отправилось на сборы в Австрию.
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