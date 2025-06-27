Ярмоленко объявил, когда завершит футбольную карьеру

Легенда «Динамо» 37-летний украинский вингер Андрей Ярмоленко рассказал о своем будущем в киевском клубе.

«Я посоветовался с тренером и президентом и решили, что я останусь еще на один сезон. Мне нужно было услышать, что я нужен клубу как футболист.

Это будет мой последний сезон? Я могу точно сказать, что следующий сезон должен стать последним для меня», – сказал Ярмоленко.

Ранее киевское «Динамо» официально объявило о продлении контракта с возрастным украинским вингером Андреем Ярмоленко.