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Украина. Премьер лига
27 июня 2025, 00:02 |
521
2

Ярмоленко объявил, когда завершит футбольную карьеру

Вингер вскоре проведет последний сезон

27 июня 2025, 00:02 |
521
2
Ярмоленко объявил, когда завершит футбольную карьеру
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко.

Легенда «Динамо» 37-летний украинский вингер Андрей Ярмоленко рассказал о своем будущем в киевском клубе.

«Я посоветовался с тренером и президентом и решили, что я останусь еще на один сезон. Мне нужно было услышать, что я нужен клубу как футболист.

Это будет мой последний сезон? Я могу точно сказать, что следующий сезон должен стать последним для меня», – сказал Ярмоленко.

Ранее киевское «Динамо» официально объявило о продлении контракта с возрастным украинским вингером Андреем Ярмоленко.

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Андрей Ярмоленко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник: YouTube
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Alex
От що робить з людьми здоровий спосіб життя!Випити можна і після завершення кар'єри.
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