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  4. МУЗЕТТИ: «Правда в том, что я практически не готовился к этому турниру»
Уимблдон
30 июня 2025, 03:39 |
5
0

МУЗЕТТИ: «Правда в том, что я практически не готовился к этому турниру»

Итальянский теннисист приехал на Уимблдон в статусе прошлогоднего полуфиналиста

30 июня 2025, 03:39 |
5
0
МУЗЕТТИ: «Правда в том, что я практически не готовился к этому турниру»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лоренцо Музетти

Итальянский теннисист Лоренцо Музетти приехал на Уимблдон 2025 в статусе прошлогоднего полуфиналиста. Чтобы повторить такой результат итальянцу придется выложиться по максимуму, исходя из далеко не идеальной подготовки, о которой он рассказал на пресс-конференции.

Ограниченная подготовка к травяному сезону

«Правда в том, что я практически не готовился к этому турниру, но главное – я здесь, и я здоров после тяжелого снятия с Ролан Гаррос. Две недели я не брал в руки ракетку и каждый день проходил терапию и реабилитацию. Это были не каникулы – я усердно работал, чтобы как можно быстрее восстановиться. Я приехал сюда почти неделю назад, чтобы тренироваться, но даже это время не смог использовать на полную, потому что подхватил болезнь.

Мне бы, конечно, хотелось подойти к турниру в лучшей форме, ведь я защищаю полуфинал и хотел бы сохранить тот уровень, который демонстрировал в последние месяцы. Но с другой стороны, у меня появилась возможность побыть с семьей, с лучшими друзьями. Я даже немного насладился Италией – впервые за долгое время. Надеюсь, это время дало мне дополнительную мотивацию, чтобы защитить столько очков здесь».

О финале Ролан Гаррос 2025

«Я был дома и, честно говоря, посмотрел только пятый сет. Был в шоке, правда. Как и все, я получил огромное удовольствие от этого матча – уровень игры был потрясающим. Смотреть, как они выступают в таком важном поединке, было как на американских горках – эмоционально очень сильно. Алькарас великолепно провел концовку матча. Оба заслуживают похвалы – они показали, что именно они сейчас лучшие в мире».

Лучший игрок с одноручным бэкхендом в рейтинге

«Я горжусь этим, но не чувствую никакого давления. Мне всегда нравилось поддерживать традицию одноручного бэкхенда, особенно на траве, потому что на этом покрытии его вращение в слайсе особенно эффективно, и это дает много вариативности в игре. Надеюсь продолжать прогрессировать и, возможно, подняться в рейтинге еще выше, играя с таким ударом».

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Уимблдон-2025 Лоренцо Музетти
Вячеслав Кулаковский Источник: Punto de Break
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