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Ролан Гаррос
07 июня 2025, 09:01 | Обновлено 07 июня 2025, 09:03
81
0

МУЗЕТТИ: «В конце я почувствовал проблемы, и стало действительно тяжело»

Итальянский теннисист дал послематчевую пресс-конференцию

07 июня 2025, 09:01 | Обновлено 07 июня 2025, 09:03
81
0
МУЗЕТТИ: «В конце я почувствовал проблемы, и стало действительно тяжело»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лоренцо Музетти

Итальянский теннисист Лоренцо Музетти (ATP 7), несмотря на победу в первом сете полуфинального матча на Ролан Гаррос 2025, снялся с поединка в начале четвертого сета из-за физических проблем, о которых он позже рассказал на пресс-конференции. Итальянец поднимется на шестое место в рейтинге ATP в понедельник – это его лучший результат в карьере.

Музетти вновь проявил себя на крупном турнире, подтвердив высокий уровень игры, но завершает второй мейджор сезона с двойственным чувством: он был близок к победе во втором сете, но был вынужден прекратить борьбу.

«Честно говоря, я очень разочарован тем, как все закончилось, но матч все равно был отличным. Мы оба начали очень-очень сильно, уверенно били по мячу. Чтобы играть наравне с ним, мне пришлось показать свой лучший теннис на турнире. Я поднял уровень и почувствовал, что нахожусь ближе к его игре.

Я сохранял высокий темп в течение двух часов, и этим очень доволен. Это шаг вперед, ведь два предыдущих матча с ним складывались односторонне. Сегодня я чувствовал, что у меня были шансы повести 2:0 по сетам, но, конечно, Карлос играет очень сильно. Он сейчас в отличной форме.

Это одно из самых сложных испытаний в нашем виде спорта. Он невероятно агрессивен, так что нужно быть готовым каждую секунду. При игре с одноручным бэкхендом очень трудно справляться с такими соперниками, как Карлос или Янник. Это было очень интенсивно. В конце я почувствовал проблемы, и стало действительно тяжело.

Вот что отличает чемпионов. Даже до выхода на корт я знал, что, возможно, придется сыграть лучший матч в карьере. Думаю, я справлялся отлично – и физически, и технически, и ментально. Иногда хотел действовать агрессивно, особенно на приеме, и сегодня хорошо подавал. Если проанализировать первые два сета – они были очень-очень качественные.

Конечно, в третьем сете и в последних геймах уже невозможно было продолжать в том же ритме. Проблема не позволяла мне играть на его уровне. Это была неприятная ситуация», – отметил Музетти, добавив, что теперь все будет зависеть от медицинских обследований и он надеется сыграть на турнирах в Лондоне и на Уимблдоне.

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Вячеслав Кулаковский Источник: Punto de Break
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