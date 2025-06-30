ВИДЕО. Кейн оформил дубль. Бавария увеличила перевес над Фламенго

29 июня в 23:00 проходит матч 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025.

Бразильский «Фламенго» и немецкая «Бавария» играют на арене Хард Рок Стэдиум в Майами-Гарденс.

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Победитель матча выйдет в 1/4 финала, где встретится с французским клубом ПСЖ.

Гарри Кейн оформил дубль, Бавария увеличила перевес над Фламенго (4:2).

ГОЛ! 2:4. Гарри Кейн, 83 мин