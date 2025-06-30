ВИДЕО. Кейн оформил дубль. Бавария увеличила перевес над Фламенго
В Маайми проходит матч 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025
29 июня в 23:00 проходит матч 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025.
Бразильский «Фламенго» и немецкая «Бавария» играют на арене Хард Рок Стэдиум в Майами-Гарденс.
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Победитель матча выйдет в 1/4 финала, где встретится с французским клубом ПСЖ.
Гарри Кейн оформил дубль, Бавария увеличила перевес над Фламенго (4:2).
ГОЛ! 2:4. Гарри Кейн, 83 мин
Brace yourself.— DAZN Football (@DAZNFootball) June 29, 2025
Harry Kane’s got two 🎯🎯
Flamengo 2 - @FCBayern 4
Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #FLABAY pic.twitter.com/DyRbeM4EIf
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