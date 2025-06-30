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  4. ВИДЕО. Кейн оформил дубль. Бавария увеличила перевес над Фламенго
Клубный чемпионат мира
30 июня 2025, 00:51 | Обновлено 30 июня 2025, 01:00
63
0

ВИДЕО. Кейн оформил дубль. Бавария увеличила перевес над Фламенго

В Маайми проходит матч 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025

30 июня 2025, 00:51 | Обновлено 30 июня 2025, 01:00
63
0
ВИДЕО. Кейн оформил дубль. Бавария увеличила перевес над Фламенго
Getty Images/Global Images Ukraine

29 июня в 23:00 проходит матч 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025.

Бразильский «Фламенго» и немецкая «Бавария» играют на арене Хард Рок Стэдиум в Майами-Гарденс.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Победитель матча выйдет в 1/4 финала, где встретится с французским клубом ПСЖ.

Гарри Кейн оформил дубль, Бавария увеличила перевес над Фламенго (4:2).

ГОЛ! 2:4. Гарри Кейн, 83 мин

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Фламенго Бавария клубный чемпионат мира по футболу видео голов и обзор Гарри Кейн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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