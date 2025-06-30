Кучер их изучает. Стали известны имена еще трех новичков Черноморца
Селекционная работа в одесской команде снова кипит
Среди тех, кто присоединился к числу потенциальных новичков одесского Черноморца, есть еще трое игроков.
Как стало известно Sport.ua, самым старшим из них является 26-летний защитник Тимофей Сухарь, который в последнее время выступал за ковалевский Колос.
Еще один игрок – 22-летний полузащитник Владислав Мотычак из одесского Реал Фарма.
Самым младшим по возрасту является полузащитник Никита Степовый из футбольной школы Пальмира, которому через месяц исполнится всего 17 лет.
В целом в тренировочном лагере моряков сейчас находится полтора десятка новичков, большинство из которых – потенциальные.
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