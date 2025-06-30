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Украина. Первая лига
30 июня 2025, 01:47 | Обновлено 30 июня 2025, 02:02
79
0

Кучер их изучает. Стали известны имена еще трех новичков Черноморца

Селекционная работа в одесской команде снова кипит

30 июня 2025, 01:47 | Обновлено 30 июня 2025, 02:02
79
0
Кучер их изучает. Стали известны имена еще трех новичков Черноморца
ФК Черноморец

Среди тех, кто присоединился к числу потенциальных новичков одесского Черноморца, есть еще трое игроков.

Как стало известно Sport.ua, самым старшим из них является 26-летний защитник Тимофей Сухарь, который в последнее время выступал за ковалевский Колос.

Еще один игрок – 22-летний полузащитник Владислав Мотычак из одесского Реал Фарма.

Самым младшим по возрасту является полузащитник Никита Степовый из футбольной школы Пальмира, которому через месяц исполнится всего 17 лет.

В целом в тренировочном лагере моряков сейчас находится полтора десятка новичков, большинство из которых – потенциальные.

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Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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