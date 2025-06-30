Кучер их изучает. Стали известны имена еще трех новичков Черноморца

Среди тех, кто присоединился к числу потенциальных новичков одесского Черноморца, есть еще трое игроков.

Как стало известно Sport.ua, самым старшим из них является 26-летний защитник Тимофей Сухарь, который в последнее время выступал за ковалевский Колос.

Еще один игрок – 22-летний полузащитник Владислав Мотычак из одесского Реал Фарма.

Самым младшим по возрасту является полузащитник Никита Степовый из футбольной школы Пальмира, которому через месяц исполнится всего 17 лет.

В целом в тренировочном лагере моряков сейчас находится полтора десятка новичков, большинство из которых – потенциальные.