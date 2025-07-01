Трубин объяснил катастрофу в матче с Челси, где пропустил четыре гола
«Бенфика» вылетела из КЧМ-2025
Лиссабонская Бенфика в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира не сумела справиться с Челси, проиграв со счетом 1:4 (по итогам овертаймов).
Ворота орлов в этом поединке защищал украинский голкипер Анатолий Трубин. Украинец провел на поле все 120 минут и пропустил четыре мяча.
Украинский вратарь лаконично отреагировал на провал от лондонского клуба в этом поединке.
«Наш финальный матч на клубном чемпионате мира был долгим и тяжелым. Спасибо всем, кто был рядом – это чувствовалось. Этот турнир дал опыт, который останется навсегда», – сказал вратарь.
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