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01 июля 2025, 01:37 |
163
1

Трубин объяснил катастрофу в матче с Челси, где пропустил четыре гола

«Бенфика» вылетела из КЧМ-2025

01 июля 2025, 01:37 |
163
1
Трубин объяснил катастрофу в матче с Челси, где пропустил четыре гола
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Лиссабонская Бенфика в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира не сумела справиться с Челси, проиграв со счетом 1:4 (по итогам овертаймов).

Ворота орлов в этом поединке защищал украинский голкипер Анатолий Трубин. Украинец провел на поле все 120 минут и пропустил четыре мяча.

Украинский вратарь лаконично отреагировал на провал от лондонского клуба в этом поединке.

«Наш финальный матч на клубном чемпионате мира был долгим и тяжелым. Спасибо всем, кто был рядом – это чувствовалось. Этот турнир дал опыт, который останется навсегда», – сказал вратарь.

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Бенфика клубный чемпионат мира по футболу Челси Анатолий Трубин
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Falko
І-і-і? Дмитре Олійнику, в якому місці тексту "пояснення катастрофи" від Трубіна?
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