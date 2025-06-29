Шахтер проявляет интерес к участнику Клубного чемпионата мира

Среди огромного количества агентов и скаутов европейских клубов, которые находятся на Клубном чемпионате мира в США, есть и те, кто подыскивает футболистов для донецкого «Шахтера».

Как стало известно Sport.ua, одним из кандидатов, который вызвал интерес сразу у нескольких потенциальных работодателей, является 21-летний бразилец Алан из «Палмейраса». Он одинаково успешно действует на правом фланге как в роли защитника, так и полузащитника, что продемонстрировал в матчах группового раунда турнира – с «Порту», «Аль-Ахли» и в поединке 1/8 финала с «Ботафого».

По данным авторитетного портала Transfermarkt, если в марте этого года его трансферная стоимость составляла 1 миллион евро, то теперь она составляет уже 4 миллиона.

Ранее сообщалось о том, что потенциальный новичок «Шахтера» принял неожиданное решение.