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Украина. Премьер лига
29 июня 2025, 22:41 | Обновлено 29 июня 2025, 22:45
961
0

Шахтер проявляет интерес к участнику Клубного чемпионата мира

Молодые бразильцы всегда в приоритете «горняков»

29 июня 2025, 22:41 | Обновлено 29 июня 2025, 22:45
961
0
Шахтер проявляет интерес к участнику Клубного чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Аллан

Среди огромного количества агентов и скаутов европейских клубов, которые находятся на Клубном чемпионате мира в США, есть и те, кто подыскивает футболистов для донецкого «Шахтера».

Как стало известно Sport.ua, одним из кандидатов, который вызвал интерес сразу у нескольких потенциальных работодателей, является 21-летний бразилец Алан из «Палмейраса». Он одинаково успешно действует на правом фланге как в роли защитника, так и полузащитника, что продемонстрировал в матчах группового раунда турнира – с «Порту», «Аль-Ахли» и в поединке 1/8 финала с «Ботафого».

По данным авторитетного портала Transfermarkt, если в марте этого года его трансферная стоимость составляла 1 миллион евро, то теперь она составляет уже 4 миллиона.

Ранее сообщалось о том, что потенциальный новичок «Шахтера» принял неожиданное решение.

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Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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