Потенциальный новичок Шахтера принял неожиданное решение. Вмешались деньги

Турецкий вратарь «Трабзонспора» Угурджан Чакыр продлит контракт со своим нынешним клубом, сообщает издание Biyogala.

По информации источника, в новом соглашении будет существенно увеличена зарплата 29-летнего футболиста.

Интересно, что ранее игроком интересовался донецкий «Шахтер», но сообщалось, что он хочет перейти в «Фенербахче».

В сезоне 2024/25 Угурджан Чакыр провел 43 матча на клубном уровне, пропустив 52 гола. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 9,5 миллиона евро.