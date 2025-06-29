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  4. Потенциальный новичок Шахтера принял неожиданное решение. Вмешались деньги
Украина. Премьер лига
29 июня 2025, 15:08 |
904
0

Потенциальный новичок Шахтера принял неожиданное решение. Вмешались деньги

Угурджан Чакир продлит контракт с «Трабзонспором» на значительно улучшенных условиях

29 июня 2025, 15:08 |
904
0
Потенциальный новичок Шахтера принял неожиданное решение. Вмешались деньги
Getty Images/Global Images Ukraine. Угурджан Чакыр

Турецкий вратарь «Трабзонспора» Угурджан Чакыр продлит контракт со своим нынешним клубом, сообщает издание Biyogala.

По информации источника, в новом соглашении будет существенно увеличена зарплата 29-летнего футболиста.

Интересно, что ранее игроком интересовался донецкий «Шахтер», но сообщалось, что он хочет перейти в «Фенербахче».

В сезоне 2024/25 Угурджан Чакыр провел 43 матча на клубном уровне, пропустив 52 гола. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 9,5 миллиона евро.

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Угурджан Чакыр Шахтер Донецк Трабзонспор трансферы трансферы УПЛ чемпионат Турции по футболу зарплаты продление контракта
Дмитрий Вус Источник: Telegram
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