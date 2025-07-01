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  4. Юрген Клопп назвал лучшего тренера в истории. И это не Гвардиола
Испания
01 июля 2025, 04:06 |
309
0

Юрген Клопп назвал лучшего тренера в истории. И это не Гвардиола

Немецкий специалист выделил Алекса Фергюсона

01 июля 2025, 04:06 |
309
0
Юрген Клопп назвал лучшего тренера в истории. И это не Гвардиола
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Бывший тренер «Ливерпуля» и «Боруссии» Дортмунд Юрген Клопп назвал лучшего тренера в истории футбола.

«У меня было несколько действительно замечательных моментов с сэром Алексом Фергюсоном. Это большая честь поговорить с ним. Для менеджера это едва ли не лучшее, что можно сделать – сидеть и слушать. Мне понадобилось 10 минут, чтобы понять, что он говорит.

Фергюсон – величайший в мире. Я его очень уважаю. То, что он сделал в своей жизни как тренер, будет нелегко повторить», – сказал Клопп.

Клопп работал в «Ливерпуле» с 2015 по 2024 год. С 1 января 2025 года приступил к выполнению обязанностей глобального руководителя футбольного направления Red Bull.

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Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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