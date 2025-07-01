Юрген Клопп назвал лучшего тренера в истории. И это не Гвардиола

Бывший тренер «Ливерпуля» и «Боруссии» Дортмунд Юрген Клопп назвал лучшего тренера в истории футбола.

«У меня было несколько действительно замечательных моментов с сэром Алексом Фергюсоном. Это большая честь поговорить с ним. Для менеджера это едва ли не лучшее, что можно сделать – сидеть и слушать. Мне понадобилось 10 минут, чтобы понять, что он говорит.

Фергюсон – величайший в мире. Я его очень уважаю. То, что он сделал в своей жизни как тренер, будет нелегко повторить», – сказал Клопп.

Клопп работал в «Ливерпуле» с 2015 по 2024 год. С 1 января 2025 года приступил к выполнению обязанностей глобального руководителя футбольного направления Red Bull.