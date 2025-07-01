Хаби АЛОНСО: «Мы можем уничтожить этого игрока Реала»
Тренер выразил слова доверия испанскому центрбеку Асенсио
Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо высказался о центральном защитнике клуба испанце Рауле Асенсио.
«Мы можем уничтожить его психологически. Мы обязаны дать понять Асенсио, что мы ему доверяем, что мы на него рассчитываем, и что он будет продолжать играть», – сказал Алонсо.
Асенсио допустил ошибку в матче второго тура группового КЧМ-2025 против «Пачуки» и получил красную карточку.
Ранее хавбек «Реала» Лука Модрич рассказал главному тренеру «бланкос» Хаби Алонсо, кто из молодых игроков «Реала» способен стать легендой клуба.
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