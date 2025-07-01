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  4. Хаби АЛОНСО: «Мы можем уничтожить этого игрока Реала»
Испания
01 июля 2025, 06:53 |
398
0

Хаби АЛОНСО: «Мы можем уничтожить этого игрока Реала»

Тренер выразил слова доверия испанскому центрбеку Асенсио

01 июля 2025, 06:53 |
398
0
Хаби АЛОНСО: «Мы можем уничтожить этого игрока Реала»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо высказался о центральном защитнике клуба испанце Рауле Асенсио.

«Мы можем уничтожить его психологически. Мы обязаны дать понять Асенсио, что мы ему доверяем, что мы на него рассчитываем, и что он будет продолжать играть», – сказал Алонсо.

Асенсио допустил ошибку в матче второго тура группового КЧМ-2025 против «Пачуки» и получил красную карточку.

Ранее хавбек «Реала» Лука Модрич рассказал главному тренеру «бланкос» Хаби Алонсо, кто из молодых игроков «Реала» способен стать легендой клуба.

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Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу клубный чемпионат мира по футболу Хаби Алонсо Рауль Асенсио
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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