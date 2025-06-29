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  4. ЯСТРЕМСКАЯ: «Мне все равно, что она взяла Ролан Гаррос, что она 2-я в мире»
Уимблдон
29 июня 2025, 20:25 |
1269
1

ЯСТРЕМСКАЯ: «Мне все равно, что она взяла Ролан Гаррос, что она 2-я в мире»

Даяна высказалась о предстоящем матче 1/64 финала Уимблдона против Коко Гауфф

29 июня 2025, 20:25 |
1269
1
ЯСТРЕМСКАЯ: «Мне все равно, что она взяла Ролан Гаррос, что она 2-я в мире»
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская и Коко Гауфф

Украинская теннисистка Даяна Ястремская высказалась о предстоящем матче против второй ракетки мира Коко Гауфф в 1/64 финала Уимблдона-2025:

– Где вы сыграете против чемпионки Ролан Гаррос и второй ракетки мира в одном лице. Вы уже играли несколько раз против Коко Гауфф и в том числе и в этом году, но всегда на грунте, где подозреваю ей гораздо комфортнее, чем вам. Чего ждете от вашего первого матча на траве? Это будет совсем другой расклад по ситуации на корте?

– Очень интересно, что так выпала жеребьевка. Это такой внутренний вызов для меня. Мы играли три раза с ней на грунте и мне всегда хотелось сыграть с ней на другом покрытии. На самом деле мне очень интересно какой будет расклад на корте.

Честно, не знаю, как пройдет матч, какой будет результат, но единственное, что сейчас есть в моей голове – это мысль, что пусть все сгорит, но главное, чтобы я на этом корте осталась настоящей. Я не ставлю себе никаких задач или ожиданий, я хочу получить на корте настоящий кайф и драйв от игры. Для меня самым главным будет: быть на корте такой, какая я есть.

Я очень жду этот матч и мне все равно, что она выиграла Ролан Гаррос, что она вторая ракетка мира. Хоть первая, хоть за триста стоит, я выйду и буду концентрироваться на своей игре. Получится – спасибо. Не получится – значит это будет опыт, это будет урок, это в любом случае будет движение вперед.

Ранее Даяна трижды играла против Коко и ни разу не сумела одолеть американку. Последнее их очное противостояние состоялось 24 апреля в 1/32 финала грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде – 6:0, 2:6, 5:7.

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Даяна Ястремская Коко Гауфф Уимблдон-2025
Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
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MaximusOne
Мало шансів в неї проти Гауіфф, не та вагова категорія, прикиньте якби в тенісі теж були категорії як в боксі.
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