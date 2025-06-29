85 миллионов евро. Вингер Ливерпуля может сменить клуб летом

Колумбийский вингер «Ливерпуля» Луис Диас привлекает внимание «Аль-Насра», сообщает Бен Джейкобс.

По информации источника, клуб из Саудовской Аравии готов предложить 85 миллионов евро за 28-летнего футболиста. Луис Диас открыт к трансферу в «Барселону», которая пока что активно не пытается его подписать, а вот позиция колумбийца по переходу в «Аль-Наср» неизвестна.

Также внимание «Аль-Насра» привлекают Каору Митома из «Брайтона» и Габриэль Мартинелли из «Арсенала». Финальное решение, при этом, остается за новым тренером команды Жорже Жезушем.

Ранее сообщалось о том, что Роналду провел разговор с потенциальным тренером «Аль-Насра».