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Англия
29 июня 2025, 20:39 | Обновлено 29 июня 2025, 20:40
1076
0

85 миллионов евро. Вингер Ливерпуля может сменить клуб летом

Луис Диас привлекает внимание «Аль-Насра»

29 июня 2025, 20:39 | Обновлено 29 июня 2025, 20:40
1076
0
85 миллионов евро. Вингер Ливерпуля может сменить клуб летом
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Диас

Колумбийский вингер «Ливерпуля» Луис Диас привлекает внимание «Аль-Насра», сообщает Бен Джейкобс.

По информации источника, клуб из Саудовской Аравии готов предложить 85 миллионов евро за 28-летнего футболиста. Луис Диас открыт к трансферу в «Барселону», которая пока что активно не пытается его подписать, а вот позиция колумбийца по переходу в «Аль-Наср» неизвестна.

Также внимание «Аль-Насра» привлекают Каору Митома из «Брайтона» и Габриэль Мартинелли из «Арсенала». Финальное решение, при этом, остается за новым тренером команды Жорже Жезушем.

Ранее сообщалось о том, что Роналду провел разговор с потенциальным тренером «Аль-Насра».

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Даниил Кирияка Источник: Бен Джейкобс
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