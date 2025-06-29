85 миллионов евро. Вингер Ливерпуля может сменить клуб летом
Луис Диас привлекает внимание «Аль-Насра»
Колумбийский вингер «Ливерпуля» Луис Диас привлекает внимание «Аль-Насра», сообщает Бен Джейкобс.
По информации источника, клуб из Саудовской Аравии готов предложить 85 миллионов евро за 28-летнего футболиста. Луис Диас открыт к трансферу в «Барселону», которая пока что активно не пытается его подписать, а вот позиция колумбийца по переходу в «Аль-Наср» неизвестна.
Также внимание «Аль-Насра» привлекают Каору Митома из «Брайтона» и Габриэль Мартинелли из «Арсенала». Финальное решение, при этом, остается за новым тренером команды Жорже Жезушем.
Ранее сообщалось о том, что Роналду провел разговор с потенциальным тренером «Аль-Насра».
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