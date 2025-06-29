Павел Недвед стал генеральным менеджером сборной Чехии
Также Павел Недвед займет аналогичную должность в сборной U-21
Павел Недвед был представлен в качестве генерального менеджера сборной Чехии. Аналогичную должность он занял и в команде U-21.
Экс-игрок «Ювентуса» и сборной Чехии единогласным решением Исполнительного совета Федерации футбола Чехии занял данную должность.
«Федерация четко сформулировала мою будущую роль, и она мне интересна. Это ответственная позиция, где я могу быть полезен чешскому футболу. Я пришел, чтобы помогать», – заявил Недвед.
Последним место работы Недведа был должность спортивного директора в «Аль-Шабабе».
Ранее сообщалось о том, что звездный экс-игрок «Ювентуса» променял клуб Бущана на сборную Чехии.
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