Павел Недвед стал генеральным менеджером сборной Чехии

Павел Недвед был представлен в качестве генерального менеджера сборной Чехии. Аналогичную должность он занял и в команде U-21.

Экс-игрок «Ювентуса» и сборной Чехии единогласным решением Исполнительного совета Федерации футбола Чехии занял данную должность.

«Федерация четко сформулировала мою будущую роль, и она мне интересна. Это ответственная позиция, где я могу быть полезен чешскому футболу. Я пришел, чтобы помогать», – заявил Недвед.

Последним место работы Недведа был должность спортивного директора в «Аль-Шабабе».

Ранее сообщалось о том, что звездный экс-игрок «Ювентуса» променял клуб Бущана на сборную Чехии.