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29 июня 2025, 23:48 |
92
0

Павел Недвед стал генеральным менеджером сборной Чехии

Также Павел Недвед займет аналогичную должность в сборной U-21

29 июня 2025, 23:48 |
92
0
Павел Недвед стал генеральным менеджером сборной Чехии
Getty Images/Global Images Ukraine. Павел Недвед

Павел Недвед был представлен в качестве генерального менеджера сборной Чехии. Аналогичную должность он занял и в команде U-21.

Экс-игрок «Ювентуса» и сборной Чехии единогласным решением Исполнительного совета Федерации футбола Чехии занял данную должность.

«Федерация четко сформулировала мою будущую роль, и она мне интересна. Это ответственная позиция, где я могу быть полезен чешскому футболу. Я пришел, чтобы помогать», – заявил Недвед.

Последним место работы Недведа был должность спортивного директора в «Аль-Шабабе».

Ранее сообщалось о том, что звездный экс-игрок «Ювентуса» променял клуб Бущана на сборную Чехии.

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Даниил Кирияка Источник
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