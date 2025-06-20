Звездный экс-игрок Ювентуса променял клуб Бущана на сборную Чехии
Павел Недвед больше не спортивный директор «Аль-Шабаба»
Бывший чешский футболист Павел Недвед покинул пост спортивного директора «Аль-Шабаба».
Об этом сообщил футбольный инсайдер Николо Скира.
Известно, что Недвед стал новым генеральным директором сборной Чехии.
К «Аль-Шабабу» Павел Недвед присоединился 8 января 2025 года. Именно во время его работы к команде присоединился украинский голкипер Георгий Бущан.
В сезоне 2024/25 «Аль-Шабаб» занял шестое место в чемпионате Саудовской Аравии, набрав 60 очков.
Недвед известен своими выступлениями за туринский «Ювентус», в составе которого отыграл восемь сезонов. В 2003 году стал обладателем «Золотого мяча».
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