Звездный экс-игрок Ювентуса променял клуб Бущана на сборную Чехии

Бывший чешский футболист Павел Недвед покинул пост спортивного директора «Аль-Шабаба».

Об этом сообщил футбольный инсайдер Николо Скира.

Известно, что Недвед стал новым генеральным директором сборной Чехии.

К «Аль-Шабабу» Павел Недвед присоединился 8 января 2025 года. Именно во время его работы к команде присоединился украинский голкипер Георгий Бущан.

В сезоне 2024/25 «Аль-Шабаб» занял шестое место в чемпионате Саудовской Аравии, набрав 60 очков.

Недвед известен своими выступлениями за туринский «Ювентус», в составе которого отыграл восемь сезонов. В 2003 году стал обладателем «Золотого мяча».