Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Звездный экс-игрок Ювентуса променял клуб Бущана на сборную Чехии
Другие новости
20 июня 2025, 21:30 |
429
0

Звездный экс-игрок Ювентуса променял клуб Бущана на сборную Чехии

Павел Недвед больше не спортивный директор «Аль-Шабаба»

20 июня 2025, 21:30 |
429
0
Звездный экс-игрок Ювентуса променял клуб Бущана на сборную Чехии
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший чешский футболист Павел Недвед покинул пост спортивного директора «Аль-Шабаба».

Об этом сообщил футбольный инсайдер Николо Скира.

Известно, что Недвед стал новым генеральным директором сборной Чехии.

К «Аль-Шабабу» Павел Недвед присоединился 8 января 2025 года. Именно во время его работы к команде присоединился украинский голкипер Георгий Бущан.

В сезоне 2024/25 «Аль-Шабаб» занял шестое место в чемпионате Саудовской Аравии, набрав 60 очков.

Недвед известен своими выступлениями за туринский «Ювентус», в составе которого отыграл восемь сезонов. В 2003 году стал обладателем «Золотого мяча».

По теме:
«Мы не друзья». Месси рассказал о своих отношениях с Роналду
Бастони отказал Аль-Хилялю. В команде его хотел видеть Индзаги
Лучший вратарь мира согласился на переход в гранд
Аль-Шабаб Павел Недвед Георгий Бущан сборная Чехии по футболу чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Александр Сильченко Источник: Николо Скира
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-чемпион мира: «Усик – Дюбуа? Да, он сильнее, но его нокаутируют»
Бокс | 20 июня 2025, 04:41 0
Экс-чемпион мира: «Усик – Дюбуа? Да, он сильнее, но его нокаутируют»
Экс-чемпион мира: «Усик – Дюбуа? Да, он сильнее, но его нокаутируют»

Джонни Нельсон – о бое на Уэмбли

Александр УСИК: «Это была ошибка, я не хочу их разочаровывать и обижать»
Бокс | 20 июня 2025, 09:15 1
Александр УСИК: «Это была ошибка, я не хочу их разочаровывать и обижать»
Александр УСИК: «Это была ошибка, я не хочу их разочаровывать и обижать»

Боксер – о своей манере общения с людьми

ВИДЕО. Педру Нету открыл счет для Челси в матче против Фламенго
Футбол | 20.06.2025, 21:23
ВИДЕО. Педру Нету открыл счет для Челси в матче против Фламенго
ВИДЕО. Педру Нету открыл счет для Челси в матче против Фламенго
ВИДЕО. Арда Туран обратился к игрокам Шахтера с эмоциональной речью
Футбол | 20.06.2025, 17:19
ВИДЕО. Арда Туран обратился к игрокам Шахтера с эмоциональной речью
ВИДЕО. Арда Туран обратился к игрокам Шахтера с эмоциональной речью
Чемпион мира: «Для этого украинца все закончится жестким нокаутом»
Бокс | 20.06.2025, 03:26
Чемпион мира: «Для этого украинца все закончится жестким нокаутом»
Чемпион мира: «Для этого украинца все закончится жестким нокаутом»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Что решит Мудрик. У вингера сборной Украины есть 20 дней
Что решит Мудрик. У вингера сборной Украины есть 20 дней
19.06.2025, 18:34 17
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Эти слова – ложь. Такого человека не существует»
Владимир КЛИЧКО: «Эти слова – ложь. Такого человека не существует»
20.06.2025, 08:16 1
Бокс
У Реала возникли проблемы из-за Лунина и Куртуа. Решать придется Алонсо
У Реала возникли проблемы из-за Лунина и Куртуа. Решать придется Алонсо
19.06.2025, 14:44 3
Футбол
Итоговые таблицы Евро-2025 U-21. Определены все четвертьфиналисты
Итоговые таблицы Евро-2025 U-21. Определены все четвертьфиналисты
19.06.2025, 06:23 3
Футбол
Чемпионка Ролан Гаррос 2025 потерпела сенсационное поражение в Берлине
Чемпионка Ролан Гаррос 2025 потерпела сенсационное поражение в Берлине
19.06.2025, 23:00 1
Теннис
Фиаско Дании. Определен третий полуфиналист чемпионата Европы U-19
Фиаско Дании. Определен третий полуфиналист чемпионата Европы U-19
19.06.2025, 22:34
Футбол
Два гола после 90+5. Бешикташ чудом вышел на путь к Шахтеру в Лиге Европы
Два гола после 90+5. Бешикташ чудом вышел на путь к Шахтеру в Лиге Европы
19.06.2025, 19:47
Футбол
Ванат назвал виновников вылета сборной Украины из молодежного Евро-2025
Ванат назвал виновников вылета сборной Украины из молодежного Евро-2025
19.06.2025, 07:38 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем