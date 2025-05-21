Коуч Аль-Шабаба заговорил о Бущане после провала украинца в чемпионате

Главный тренер «Аль-Шабаба» Фатих Терим поделился эмоциями после поражения своей команды в матче 33 тура чемпионата Саудовской Аравии против ФК «Аль-Иттихад» (2:3), где провалился Бущан.

Матч был очень конкурентным, и мы пропустили быстрый гол, что усложнило ситуацию. Аль-Иттихад – сильная команда с игроками, способными адаптироваться к ходу любой игры. Мы показали положительную реакцию, особенно в первом тайме, когда создали десять опасных моментов.

Второй гол был забит в неожиданный момент, но, несмотря на это, нам удалось вернуться к игре перед перерывом. Мы вышли на второй тайм с атакующим настроением и доминировали, но когда ты контролируешь мяч против такой команды, она искусно использует быстрые контратаки», – сказал Терим.

Ранее сообщалось, что стала известна оценка Бущана за матч с чемпионом Саудовской Аравии