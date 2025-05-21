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  4. Коуч Аль-Шабаба заговорил о Бущане после провала украинца в чемпионате
Саудовская Аравия
21 мая 2025, 10:13 |
932
4

Коуч Аль-Шабаба заговорил о Бущане после провала украинца в чемпионате

Фатих Терим высказался о матче против «Аль-Иттихада»

21 мая 2025, 10:13 |
932
4
Коуч Аль-Шабаба заговорил о Бущане после провала украинца в чемпионате
ФК Аль-Шабаб. Георгий Бущан

Главный тренер «Аль-Шабаба» Фатих Терим поделился эмоциями после поражения своей команды в матче 33 тура чемпионата Саудовской Аравии против ФК «Аль-Иттихад» (2:3), где провалился Бущан.

Матч был очень конкурентным, и мы пропустили быстрый гол, что усложнило ситуацию. Аль-Иттихад – сильная команда с игроками, способными адаптироваться к ходу любой игры. Мы показали положительную реакцию, особенно в первом тайме, когда создали десять опасных моментов.

Второй гол был забит в неожиданный момент, но, несмотря на это, нам удалось вернуться к игре перед перерывом. Мы вышли на второй тайм с атакующим настроением и доминировали, но когда ты контролируешь мяч против такой команды, она искусно использует быстрые контратаки», – сказал Терим.

Ранее сообщалось, что стала известна оценка Бущана за матч с чемпионом Саудовской Аравии

По теме:
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Аль-Шабаб Аль-Иттихад Джидда Фатих Терим Георгий Бущан
Олег Вахоцкий Источник
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Комментарии 4
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potemkin78
как много он сказал про Бущана, прям целую поэму сочинил
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+2
easterly
таке враження, що провалився вахоцький зі своїм джерелом. так що там коуч наговорив про Бущана? і де той провалився - на зимовій рибалці? не надоїло гадити в сторону Динамо? пишіть краще про своїх ржавих щурів, про трубкіна наприклад
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+1
Gargantua81
а кто сказал, что Бущан провалился?  И что Терим заговорил о Бущане, если в тексте ни слова о Бущане?
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0
Singularis
SofaScore оцінив його гру в 5.9 балів.
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-1
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