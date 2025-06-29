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Украина. Первая лига
29 июня 2025, 19:35 |
238
0

Ворскла обнародовала список соперников на летние спарринги

Команда проведет 7 матчей в рамках подготовки к новому сезону

29 июня 2025, 19:35 |
238
0
Ворскла обнародовала список соперников на летние спарринги
ФК Ворскла

Полтавская «Ворскла» обнародовала график матчей, которые пройдут в рамках подготовки к новому сезону, который команда проведет в Первой лиге Украины.

На данный момент полтавский клуб запланировал 7 поединков, на один из которых пока что не определен соперник.

Матчи «Ворсклы» в рамках сборов:

  • Локомотив Киев (05.07)
  • Тростянец (09.07)
  • Ингулец (12.07)
  • Металлург-2 (16.07)
  • Александрия-2 (19.07)
  • Соперник не определен (23.07)
  • Виктория Сумы (26.07)

Ранее сообщалось о том, что «Ворскла» подписала контракт с новым тренером.

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Ворскла Полтава чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины учебно-тренировочные сборы Локомотив Киев Тростянец Ингулец Металлург-2 Запорожье Александрия-2 Виктория Сумы
Даниил Кирияка Источник: ФК Ворскла
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