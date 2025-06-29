Украина. Первая лига29 июня 2025, 19:35 |
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Ворскла обнародовала список соперников на летние спарринги
Команда проведет 7 матчей в рамках подготовки к новому сезону
29 июня 2025, 19:35 |
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Полтавская «Ворскла» обнародовала график матчей, которые пройдут в рамках подготовки к новому сезону, который команда проведет в Первой лиге Украины.
На данный момент полтавский клуб запланировал 7 поединков, на один из которых пока что не определен соперник.
Матчи «Ворсклы» в рамках сборов:
- Локомотив Киев (05.07)
- Тростянец (09.07)
- Ингулец (12.07)
- Металлург-2 (16.07)
- Александрия-2 (19.07)
- Соперник не определен (23.07)
- Виктория Сумы (26.07)
Ранее сообщалось о том, что «Ворскла» подписала контракт с новым тренером.
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