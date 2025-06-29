Ворскла обнародовала список соперников на летние спарринги

Полтавская «Ворскла» обнародовала график матчей, которые пройдут в рамках подготовки к новому сезону, который команда проведет в Первой лиге Украины.

На данный момент полтавский клуб запланировал 7 поединков, на один из которых пока что не определен соперник.

Матчи «Ворсклы» в рамках сборов:

Локомотив Киев (05.07)

Тростянец (09.07)

Ингулец (12.07)

Металлург-2 (16.07)

Александрия-2 (19.07)

Соперник не определен (23.07)

Виктория Сумы (26.07)

Ранее сообщалось о том, что «Ворскла» подписала контракт с новым тренером.