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29 июня 2025, 20:54 | Обновлено 29 июня 2025, 21:23
554
0

Экс-форвард Милана и Реала может перебраться в чемпионат Мексики

«Крус Асуль» нацелен на подписание Луки Йовича

29 июня 2025, 20:54 | Обновлено 29 июня 2025, 21:23
554
0
Экс-форвард Милана и Реала может перебраться в чемпионат Мексики
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Йович

Сербский нападающий Лука Йович привлекает внимание «Крус Асуля», сообщает Николо Скира.

По информации источника, мексиканский клуб намерен предложить 27-летнему футболисту контракт сроком на 2 года с опцией продления на еще 1 сезон. Зарплата Луки по соглашению должна быть высокой, что должно мотивировать игрока подписать соглашение.

Последним клубом Луки Йовича был «Милан», который он покинул на правах свободного агента. Несколько лет своей карьеры серб провел в мадридском «Реале».

Ранее сообщалось о том, что «Милан» расстался с сербским нападающим.

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Лука Йович Милан Реал Мадрид Крус Асуль трансферы свободный агент чемпионат Мексики по футболу Николо Скира
Даниил Кирияка Источник: Николо Скира
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