В 1 шаге. Винисиус близок к очень важному решению в своей карьере
Бразилец приближается к новому контракту с «Реалом»
Бразильский винге мадридского «Реала» Винисиус Жуниор близок к продлению контракта со «сливочными», сообщает Marca.
По информации источника, 24-летний вингер находится в отличных отношениях с руководством мадридского гранда и стороны находятся в шаге от продления соглашение. Срок нового контракта должен составить 5 лет.
Действующее соглашение Винисиуса с «Реалом» истекает летом 2027 года. В сезоне 2024/25 Винисиус провел 55 матчей на клубном уровне, в которых отличился 22 забитыми голами и 19 передачами.
Ранее сообщалось о том, что культовый клуб хочет убедить Лунина уйти из «Реала».
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