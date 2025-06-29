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Испания
29 июня 2025, 18:17 | Обновлено 29 июня 2025, 18:18
403
0

В 1 шаге. Винисиус близок к очень важному решению в своей карьере

Бразилец приближается к новому контракту с «Реалом»

29 июня 2025, 18:17 | Обновлено 29 июня 2025, 18:18
403
0
В 1 шаге. Винисиус близок к очень важному решению в своей карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус

Бразильский винге мадридского «Реала» Винисиус Жуниор близок к продлению контракта со «сливочными», сообщает Marca.

По информации источника, 24-летний вингер находится в отличных отношениях с руководством мадридского гранда и стороны находятся в шаге от продления соглашение. Срок нового контракта должен составить 5 лет.

Действующее соглашение Винисиуса с «Реалом» истекает летом 2027 года. В сезоне 2024/25 Винисиус провел 55 матчей на клубном уровне, в которых отличился 22 забитыми голами и 19 передачами.

Ранее сообщалось о том, что культовый клуб хочет убедить Лунина уйти из «Реала».

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Реал Мадрид Винисиус Жуниор продление контракта Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Кирияка Источник: Marca
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