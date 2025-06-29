В 1 шаге. Винисиус близок к очень важному решению в своей карьере

Бразильский винге мадридского «Реала» Винисиус Жуниор близок к продлению контракта со «сливочными», сообщает Marca.

По информации источника, 24-летний вингер находится в отличных отношениях с руководством мадридского гранда и стороны находятся в шаге от продления соглашение. Срок нового контракта должен составить 5 лет.

Действующее соглашение Винисиуса с «Реалом» истекает летом 2027 года. В сезоне 2024/25 Винисиус провел 55 матчей на клубном уровне, в которых отличился 22 забитыми голами и 19 передачами.

Ранее сообщалось о том, что культовый клуб хочет убедить Лунина уйти из «Реала».