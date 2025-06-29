Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Проблемы для Довбика и Ваната. Реал получил предложение по нападающему
Испания
29 июня 2025, 21:29 | Обновлено 29 июня 2025, 21:30
679
1

Проблемы для Довбика и Ваната. Реал получил предложение по нападающему

Гонсало Гарсия привлекает внимание нескольких клубов

29 июня 2025, 21:29 | Обновлено 29 июня 2025, 21:30
679
1
Проблемы для Довбика и Ваната. Реал получил предложение по нападающему
Getty Images/Global Images Ukraine. Гонсало Гарсия

Испанский нападающий мадридского «Реала» Гонсало Гарсия привлекает внимание нескольких клубов, сообщает Fichajes.

По информации источника, 21-летним футболистом испанского гранда интересуются «Рома», «Овьедо», «Лидс» и «Сандерленд». «Черные коты» даже сделали предложение в размере 15 миллионов евро + 5 миллионов бонусов. «Волки» же хотят арендовать футболиста.

В составе «Ромы» выступает украинский нападающий Артем Довбик. «Сандерленд» же, по новостям от английских СМИ, нацелен на трансфер Владислава Ваната из киевского «Динамо».

Ранее сообщалось о том, что Винисиус близок к очень важному решению в своей карьере.

По теме:
Челси подпишет еще одного форварда за 50 млн фунтов. Романо подтвердил
Экс-форвард Милана и Реала может перебраться в чемпионат Мексики
85 миллионов евро. Вингер Ливерпуля может сменить клуб летом
Гонсало Гарсия Реал Мадрид Лидс Овьедо Рома Рим Сандерленд Чемпионшип Артем Довбик Владислав Ванат трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Третья победа подряд. Украина с камбэком одолела Болгарию в Лиге наций
Волейбол | 29 июня 2025, 20:27 5
Третья победа подряд. Украина с камбэком одолела Болгарию в Лиге наций
Третья победа подряд. Украина с камбэком одолела Болгарию в Лиге наций

Сине-желтые одолели хозяев в заключительном матче второй недели Лиги наций

Источник: к Динамо присоединится «очень классный» игрок
Футбол | 29 июня 2025, 08:52 13
Источник: к Динамо присоединится «очень классный» игрок
Источник: к Динамо присоединится «очень классный» игрок

Киевляне усилят центральную линию

Украина разгромила Швецию и вышла в финал Золотой Евролиги по волейболу
Волейбол | 28.06.2025, 21:30
Украина разгромила Швецию и вышла в финал Золотой Евролиги по волейболу
Украина разгромила Швецию и вышла в финал Золотой Евролиги по волейболу
Над Месси издевались только тайм. ПСЖ не оставил шансов Интер Майами
Футбол | 29.06.2025, 20:57
Над Месси издевались только тайм. ПСЖ не оставил шансов Интер Майами
Над Месси издевались только тайм. ПСЖ не оставил шансов Интер Майами
Энцо МАРЕСКА: «Это просто насмешка над футболом. Это недопустимо»
Футбол | 29.06.2025, 07:26
Энцо МАРЕСКА: «Это просто насмешка над футболом. Это недопустимо»
Энцо МАРЕСКА: «Это просто насмешка над футболом. Это недопустимо»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mark4854590
Якщо основні претенденти  «Ов'єдо», «Лідс» і «Сандерленд», то я б на місці босів Роми, навіть і не дивився у ту сторону
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Матч 1/8 финала КЧМ Бенфика – Челси прерван на 86-й минуте. Что произошло?
Матч 1/8 финала КЧМ Бенфика – Челси прерван на 86-й минуте. Что произошло?
29.06.2025, 00:55 2
Футбол
Борнмут обратился к ПСЖ и Ньюкаслу из-за трансфера Забарного
Борнмут обратился к ПСЖ и Ньюкаслу из-за трансфера Забарного
27.06.2025, 17:52 12
Футбол
Драма и триллер. Англия U-21 и Германия U-21 устроили зарубу в финале Евро
Драма и триллер. Англия U-21 и Германия U-21 устроили зарубу в финале Евро
29.06.2025, 00:38 3
Футбол
Филип ХРГОВИЧ: «Реванш Усика и Дюбуа? Он уничтожен и деклассирован»
Филип ХРГОВИЧ: «Реванш Усика и Дюбуа? Он уничтожен и деклассирован»
28.06.2025, 03:08 3
Бокс
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это лучшая игра вратаря, которую я видел»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это лучшая игра вратаря, которую я видел»
28.06.2025, 09:02 2
Футбол
Реал получил предложение по аренде Лунина. Перес уже ответил
Реал получил предложение по аренде Лунина. Перес уже ответил
28.06.2025, 02:50 4
Футбол
Украина поднялась в рейтинге FIVB после побед в ЛН. На каком месте теперь?
Украина поднялась в рейтинге FIVB после побед в ЛН. На каком месте теперь?
27.06.2025, 20:15 3
Волейбол
ЧИСОРА: «Буду рад, если с Усиком это произойдет. Будет мясорубка»
ЧИСОРА: «Буду рад, если с Усиком это произойдет. Будет мясорубка»
29.06.2025, 00:34 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем