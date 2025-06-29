Проблемы для Довбика и Ваната. Реал получил предложение по нападающему

Испанский нападающий мадридского «Реала» Гонсало Гарсия привлекает внимание нескольких клубов, сообщает Fichajes.

По информации источника, 21-летним футболистом испанского гранда интересуются «Рома», «Овьедо», «Лидс» и «Сандерленд». «Черные коты» даже сделали предложение в размере 15 миллионов евро + 5 миллионов бонусов. «Волки» же хотят арендовать футболиста.

В составе «Ромы» выступает украинский нападающий Артем Довбик. «Сандерленд» же, по новостям от английских СМИ, нацелен на трансфер Владислава Ваната из киевского «Динамо».

Ранее сообщалось о том, что Винисиус близок к очень важному решению в своей карьере.