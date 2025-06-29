Месси против Хвичи. Обнародованы составы на матч ПСЖ – Интер Майами
Поединок 1/8 финала КЧМ-2025 состоится 29 июня и начнется в 19:00 по Киеву
29 июня состоится матчи 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами ПСЖ (Франция) и Интер Майами (США).
Поединок пройдет на стадионе Мерседес-Бенц в Атланте. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.
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Перед стартом противостояния наставники коллективов Луис Энрике и Хавьер Маскерано назвали стартовые составы своих подопечных.
С первых минут игру начнет легендарный Лионель Месси, а также еще три экс-футболиста Барселоны: Жорди Альба, Серхио Бускетс и Луис Суарес.
В старте ПСЖ выйдут Хвича Кварацхелия, Витинья, Дезире Дуе, Джанлуиджи Доннарумма. Усман Дембеле остался на скамейке для запасных.
Стартовые составы на матч ПСЖ – Интер Майами:
ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Руис, Витинья, Невеш, Кварацхелия, Дуэ, Барколя.
Интер Майами: Устари, Вейгандт, Фалькон, Аллен, Альба, Алленде, Редондо, Бускетс, Сеговия, Месси, Суарес.
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