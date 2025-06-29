Месси против Хвичи. Обнародованы составы на матч ПСЖ – Интер Майами

29 июня состоится матчи 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами ПСЖ (Франция) и Интер Майами (США).

Поединок пройдет на стадионе Мерседес-Бенц в Атланте. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

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Перед стартом противостояния наставники коллективов Луис Энрике и Хавьер Маскерано назвали стартовые составы своих подопечных.

С первых минут игру начнет легендарный Лионель Месси, а также еще три экс-футболиста Барселоны: Жорди Альба, Серхио Бускетс и Луис Суарес.

В старте ПСЖ выйдут Хвича Кварацхелия, Витинья, Дезире Дуе, Джанлуиджи Доннарумма. Усман Дембеле остался на скамейке для запасных.

Стартовые составы на матч ПСЖ – Интер Майами:

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Руис, Витинья, Невеш, Кварацхелия, Дуэ, Барколя.

Интер Майами: Устари, Вейгандт, Фалькон, Аллен, Альба, Алленде, Редондо, Бускетс, Сеговия, Месси, Суарес.